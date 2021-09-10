Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Demokrasiye evet, vesayete hayır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Demokrasiye evet, vesayete hayır"

İHA

Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Demokrasiye evet, vesayete hayır"

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Belediye Meclisinde üzerine atılı iddialara cevap verdiği sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatıldığını belirterek, "Demokrasiye evet, vesayete hayır diyorum ve Vahap Seçer'i şiddetle kınıyorum" dedi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Gültak'ın, üzerine atılı bir takım iddialara ve oluşturulmak istenilen algıya karşı yanıt vermek ve açıklık getirmek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde söz aldığı hatırlatılarak, ancak henüz birkaç cümle kurmasından sonra mikrofonunun sesinin kapatıldığı belirtildi.
"Siyasi tarihe geçecek bir an"
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı bir açıklama ile bu durumu sert sözlerle eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından mikrofonunun sesinin kapatılmasını 'siyasi tarihe geçecek bir an' olarak niteleyen Gültak; "Üzerimize oluşturulan algıların cevabını vermek, aynı zamanda Akdeniz ilçesinin önemli sorunlarını anlatmak için söz almıştım. Fakat bunlar vesayetçi zihniyetler. Bunlar gibi düşünürseniz, yaşarsanız, bunlar gibi konuşursanız sorun yok. Farklı düşündüğünüzde, halkın sorunlarını yüzlerine vurduğunuzda vesayetçi zihniyetin ne demek olduğunu dün bir kez daha gördük" diye konuştu.
"Hiçbir akrabam Akdeniz Belediyesinde çalışmıyor"
Kendisi üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığına vurgu yapan Başkan Gültak, "Sanki yakın akrabalarımı işe almışım gibi Mersin'de, Türkiye'de bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde, hiçbir akrabam kendi bünyemde ve Akdeniz Belediyesinde çalışmamaktadır. Mersin'i tamamen algı üzerine yönetiyorlar. Algı üzerine siyaset yapıyorlar. Vatandaşın sesi olduğunuzda da vesayeti sisteme sokarak sesimizi, daha doğrusu halkın sesini kısmaya çalışıyorlar. Bunları yaptıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanını şiddetle kınıyor, 'demokrasiye evet, vesayete hayır' diyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bagajda plastik sandalyede yolculuk
YEREL HABERLER Bagajda plastik sandalyede yolculuk
Prof. Dr. Barbanera: "Elaiussa Sebaste'yi insanlığın ilgisine açmak istiyoruz" Elaiussa Sebaste Antik Kentindeki 27. Dönem arkeolojik kazı çalışmaları büyük hamam-bazilika ve promontoryum da olmak üzere 2 ayrı noktada sürdürülüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Barbanera: "Elaiussa Sebaste'yi insanlığın ...
Liseli Serhat'ı öldüren sanık: Tasarlama düşüncem yoktu
YEREL HABERLER Liseli Serhat'ı öldüren sanık: Tasarlama düşüncem ...
Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün ‘Gönüllü Katılım Toplantıları’nın ikinci turu Gülnar ilçesinde yapıldı
YEREL HABERLER Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu ...
Mersin'de üniversite öğrencileri, 'memleketine hoş geldin' diyerek karşılanıyor
YEREL HABERLER Mersin'de üniversite öğrencileri, 'memleketine hoş ...
Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği Kayacı Vadisinde devam etti
YEREL HABERLER Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği Kayacı ...
Mersin'de korsan taşımacılık yapan 53 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Mersin'de korsan taşımacılık yapan 53 araç trafikten ...
MESKİ'den 8 bin 269 kişi yapılandırmadan faydalandı
YEREL HABERLER MESKİ'den 8 bin 269 kişi yapılandırmadan faydalandı
Cinayet sanığından ilginç çıkış: "Öldürecek olsam arabada, parkta öldürürdüm" Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi Öldürme niyeti olmadığını savunan zanlı, olayı tasarlayarak yapmadığını iddia etti
YEREL HABERLER Cinayet sanığından ilginç çıkış: "Öldürecek olsam ...
İklim değişikliği ile mücadelenin anahtarı, temiz enerji Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “İklim krizi nedeniyle yaşananlar film senaryosu değil, harekete geçmeliyiz” “Nükleer olmadan net-sıfır bir gelecek yok”
YEREL HABERLER İklim değişikliği ile mücadelenin anahtarı, temiz ...
Aşı olana gözlük indirimli Mersin’de bir optikçi, aşı olan vatandaşlara indirim kampanyası başlattı 1., 2., 3. ve 4. toz aşılara ayrı ayrı indirim yapa gözlükçü, herkesi aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Aşı olana gözlük indirimli Mersin’de bir optikçi, aşı ...
Silifke Kalesi turizme kazandırılacak Mersin Valisi Ali İhsan Su, kazı çalışması devam eden Silifke Kalesinde incelemelerde bulundu Vali Su: "Mersin açık hava müzesi konumunda"
YEREL HABERLER Silifke Kalesi turizme kazandırılacak Mersin Valisi ...
Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anamur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Anamur’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Seçer: "1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda kapattık" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Seçer: "1 milyar liraya yakın borcu, 2.5 yılda ...
Mezitli’nin çocukları tohumuna sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Mezitli’nin çocukları tohumuna sahip çıkıyor
Mersin'de Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi törenle hizmete açıldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Sağlıklı ve huzurlu bir toplum aileden başlar”
YEREL HABERLER Mersin'de Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi törenle ...
Inter Academy antrenörleri Mersin'de Inter Academy antrenörleri, Inter Academy Turkey futbol okullarına ziyarette bulundu Mersin'de bir süre kalacak olan antrenörler Valerio Ringoli ve Claudio Brambilla, Türkiye'deki hem antrenörlere hem de sporculara eğitim verecek
YEREL HABERLER Inter Academy antrenörleri Mersin'de Inter Academy ...
Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak
YEREL HABERLER Modfiye araç tutkunları Toroslar'da buluşacak
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başlıyor
YEREL HABERLER 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala ...
Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Başkan Özyiğit: "Sizlerin başarısıyla gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit: "Sizlerin başarısıyla gurur ...
Eski kız arkadaşının görüntülerini yayan sanığa 2,5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşının görüntülerini yayan sanığa 2,5 ...
Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı dağıtım törenine katıldı Mersin Büyşükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Yolumuz uzun, işimiz çok, sorumluluğumuz çok, ülkenin bizden beklentisi çok"
YEREL HABERLER Seçer, Anamur'da koyun, keçi ve avokado fidanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.