İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yıkım kararı verilen caminin minaresi iş makinesinin dokunmasıyla birlikte devrildi. O anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'nda bulunan Gecekondu Camii için yıkım kararı verildi. Bugün ilgili firma yolu kapatıp gerekli tedbirleri alarak yıkım çalışmalarına başladı. Caminin minaresi iş makinesi dokunduğu anda tamamen yıkıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Minare ve caminin eski yapı olması nedeniyle zamanında yıkılması ise olası bir faciayı önledi.

Yıkıma zamanında geldiklerinin iyi olduğunu ifade eden görevlilerden Ali Tığ, ”Cami minaremiz en ufak fırtınada yıkılacak durumdaymış. Çevre emniyetini aldık, kontrollü yıkıldığı için bir problem oluşmadı. Ama dediğim gibi bir fırtına olsaydı cami minaremiz göçecekmiş” diye konuştu.

Yıkım sırasında devrilen minare nedeniyle kapalı kalan yol bir süre sonra trafiğe açıldı. Yıkılan caminin yerine gençlik merkezi ve engelli mescidi de olan örnek modern bir cami yapılacağı belirtildi.

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