Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi’ne 12 yeni personel katıldı. Vatandaşların başvuru, talep ve şikayetlerinin karşılandığı çağrı merkezinde göreve başlayacak personele İnsan Kaynakları Dairesi tarafından eğitimler verildi. Personel, verilen eğitimin ardından değerlendirme sınavına tabi tutuldu.

Eğitim kapsamında, iç eğitmen Erhan Can, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları ile faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Daire başkanlıkları bazında çağrı merkezine gelen talep ve önerileri içeren bir sunum gerçekleştiren Erhan Can, diksiyon ve hitabet, telefonda problem çözme ve ikna yöntemleri, telefonda iletişimiletişim engelleri ve çatışmaları, telefonda tutum ve davranışların önemi, telefonda zor insan ve zor davranışlarla baş etme yöntemleri konularında bilgilendirmeler yaptı.

İç eğitmen Selim Sazan da çağrı merkezine en yoğun talep gelen daireler arasında yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin görev ve sorumlulukları ile faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sazan, çağrı merkezi personelinin sıklıkla karşılaştığı talep ve şikayetler hakkında bilgilendirmeler de yaptı.

Eğitimin en önemli kısımlarından biri de stres ve öfke kontrolü eğitimi oldu. Bu bölümde Psikolog Furkan Eker, 'stres ve öfke kontrolü ile motivasyon ve telefonda etkili iletişim teknikleri eğitimi verdi.

MESKİ’de iç eğitmen olarak görev yapan Bütçe Muhasebe ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü Deniz Çingisiz, eğitimin MESKİ ile ilgili noktasında bilgi verdi. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün görev, sorumluluklar ve faaliyetleri ile daire başkanlıklarının görev ve faaliyetlerinin yanı sıra çağrı merkezine MESKİ ile ilgili gelen talep ve şikayetlere yönelik bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Covid19 önlemleri göz önünde tutularak interaktif olarak gerçekleştirildi.

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