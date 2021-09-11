Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki tüm lojistik süreçleri yönetecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki tüm lojistik süreçleri yönetecek

İHA

Arkas Lojistik, Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’ndeki tüm lojistik süreçleri yönetecek

Şişecam, Mersin’de cam ambalaj, cam ev eşyası ve düzcam faaliyet alanlarına dair tüm lojistik operasyonlarını tek merkeze topladı. Mersin’de Şişecam’ın cam alanındaki lojistik faaliyetlerinin entegre yönetiminin yapılacağı, 5 kıtada toplam 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirilecek olan Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nde lojistik süreçleri Arkas Lojistik tarafından yönetilecek.

Şişecam’ın Mersin’de cama dair tüm lojistik operasyonlarının Arkas Lojistik tarafından tek merkezden ve entegre yönetiminin sağlanacağı Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nin açılışı 9 Eylül tarihinde, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Şişecam Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selma Öner, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arkas Lojistik Hizmetler Grup Başkanı Diane Arcas Göçmez, Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez ile Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş’un katılımıyla gerçekleşti.

Şişecam Mersin Lojistik Merkezi’nden cam ambalaj faaliyet alanında bin farklı ürünle 40 ülkeye, düzcam alanında 700’e yakın ürünle 50 ülkeye sevkiyat yapılması planlanıyor. Cam ev eşyası faaliyet kolunda ise 250 farklı ürünle 30’a yakın ülkeye ulaşma hedefi bulunuyor. Aylık ortalama 2 bine yakın aracın işlem göreceği merkezin tedarik, lojistik, güvenlik gibi süreçlerinin yönetimi ise 120 kişilik bir ekiple Arkas Lojistik tarafından gerçekleştirilecek. Şişecam’ın Mersin’deki cam ürünlerinin lojistik süreçleri 105 bin metrekarelik kapalı alana sahip lojistık merkezinde yönetilecek.

Arkas Lojistik İcra Kurulu Başkanı Onur Göçmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin köklü firmalarından Arkas ve Şişecam’ın iş birliği 90’lı yıllarda Lucien Arkas önderliğinde konteyner taşımaları ile başladı. O gün başlayan güven ilişkisi bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Yıllar içerisinde geliştirdiğimiz iş birliğini artırarak Şişecam’ın yurt dışındaki üretim merkezlerinin lojistik çözüm ortağı olmak öncelikli hedefimiz. Şirket olarak hem yurt dışı faaliyetlerinde hem de lojistik merkezinde insan sağlığı ve güvenliğine öncelik vererek operasyonel verimliliği ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici ise, Mersin’de cama dair lojistik operasyonların tek merkezde toplanması adımının entegre bir süreç yönetimine imkan sağlayacağını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıl tamamladığımız birleşme sürecinin ardından ortaya çıkan 'Tek Şişecam' yapılanması, bize daha yalın, sade, yönetim süreçlerini merkezileştiren ve bu doğrultuda kolaylaştıran güçlü bir yapı sundu. Mersin’de, camın farklı alanlarındaki tüm lojistik operasyonlarımızı tek bir merkezde toplama hamlemiz de bu yaklaşımın bir başka ürünüdür. Ana faaliyet alanlarımıza odaklanırken, bir yandan da bu faaliyetlerimizi destekleyen stratejik adımlar atmayı sürdürüyor, bu adımlarımızda alanında gücünü kanıtlamış iş ortaklarımızın uzmanlıklarından da yararlanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Mersin'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti
YEREL HABERLER Göreve yeni başlayan Teksin personeli eğitimden geçti
Dünya Nükleer Birliği: “2020, nükleer enerjinin direnç yılı oldu”
YEREL HABERLER Dünya Nükleer Birliği: “2020, nükleer enerjinin ...
Meme kanseri tedavilerinde başarı şansı artıyor Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır: "20 yaşından sonra her kadın kendini muayene etmeli"
YEREL HABERLER Meme kanseri tedavilerinde başarı şansı ...
Dumlupınar Hürriyet Okulu'nun bahçesi güzelleştirildi
YEREL HABERLER Dumlupınar Hürriyet Okulu'nun bahçesi güzelleştirildi
Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide dağıtacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, üreticilere ücretsiz 700 bin fide ...
Yufkanın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü gülüyor UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesinde bulunan yufka ekmeğin yapımı kırsalda dağıtılan makinelerle kolaylaştı
YEREL HABERLER Yufkanın yapımı kolaylaşıyor, kadınların yüzü ...
İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı
YEREL HABERLER İş makinesi bir dokundu, minare böyle yıkıldı
Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Gültak: "Mersin'in acil imara ihtiyacı var" Akdeniz ...
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı' tanıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal ...
Başkan Gültak, zabıta personeliyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Gültak, zabıta personeliyle buluştu
MERGÖÇ İle Mersin Valiliği Göç İdaresi arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER MERGÖÇ İle Mersin Valiliği Göç İdaresi arasında ...
Belediye meclisinde 'heval' gerginliği Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinde, MHP’li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP’lilere yönelik, “Atatürk’ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan’ın hevalleri olarak bitirdiniz” sözleri üzerine CHP’li meclis üyeleri Nenni’nin üzerine yürüdü
YEREL HABERLER Belediye meclisinde 'heval' gerginliği Mersin'de ...
Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 'Gönül Bağı' birimlerini ziyaret etti
Bagajda plastik sandalyede yolculuk
YEREL HABERLER Bagajda plastik sandalyede yolculuk
Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun kapatılmasına tepki Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Demokrasiye evet, vesayete hayır"
YEREL HABERLER Başkan Gültak'tan, meclis toplantısında mikrofonun ...
Prof. Dr. Barbanera: "Elaiussa Sebaste'yi insanlığın ilgisine açmak istiyoruz" Elaiussa Sebaste Antik Kentindeki 27. Dönem arkeolojik kazı çalışmaları büyük hamam-bazilika ve promontoryum da olmak üzere 2 ayrı noktada sürdürülüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Barbanera: "Elaiussa Sebaste'yi insanlığın ...
Liseli Serhat'ı öldüren sanık: Tasarlama düşüncem yoktu
YEREL HABERLER Liseli Serhat'ı öldüren sanık: Tasarlama düşüncem ...
Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu başladı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün ‘Gönüllü Katılım Toplantıları’nın ikinci turu Gülnar ilçesinde yapıldı
YEREL HABERLER Gönüllü Katılım Toplantılarının ikinci turu ...
Mersin'de üniversite öğrencileri, 'memleketine hoş geldin' diyerek karşılanıyor
YEREL HABERLER Mersin'de üniversite öğrencileri, 'memleketine hoş ...
Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği Kayacı Vadisinde devam etti
YEREL HABERLER Mersin'de 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği Kayacı ...
Mersin'de korsan taşımacılık yapan 53 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Mersin'de korsan taşımacılık yapan 53 araç trafikten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.