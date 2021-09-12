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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı

İHA

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı

Bu yıl 19.'su düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı.
Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen konser öncesi yaptığı konuşmada, Covid19 salgını nedeniyle festivalin geçen yıl yapılamadığını hatırlatarak, müziğin sağlık için de iyi olduğunu söyledi. Yağcı, "Mersin halkı birçok güzelliğe yakışıyor diye biz de kollarımızı sıvadık. 19 senedir keyifle çalışıyoruz. Tek istediğimiz sizi mutlu etmek ve yaptığımız etkinliklerde salonu dolup taşırmanızdır" dedi.
Yağcı'nın konuşmasının hemen ardından '2021 MUMF Ödülleri' sahiplerine takdim edildi. Bu yılın 'Festival Sanat Ödülü' Doç. Ahad Asker’e, 'Festival Kent Ödülü' Kemal Rastgeldi’ye, 'Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü' Memet Çelik’e verildi.
Şef Rustam Rahmedov yönetiminde, usta keman sanatçısı Ceyla Ganiyeva’nın solist olarak yer aldığı konsere, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Konserde, Danatar Ovezov ile Yuliy Meytus’un 'Leyli ve Mecnun' operasından Uvertür, Ulvi Cemal Erkin’in 'Köçekçe', Kara Karaev’in 'Keman ve Orkestra İçin Konçerto', Ferit Tüzün’ün 'Esintiler' eserleri seslendirildi. Ganiyeva, Keman Konçertosu’nun ardından 100. doğum yılı anısına Arjantinli Besteci Astor Piazzolla’nın 'Oblivion' eserini bis olarak seslendirdi.
'Sanat iyileştirir' temasıyla hayat bulan Festival, 2 Ekim’e kadar 8 mekanda, 8 konsere daha ev sahipliği yapacak.

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