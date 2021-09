Akdeniz'de asfalt yama ve yol açma çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelerde asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım yenileme, kadastral yol açma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, güçlendirilen iş makinesi filosu sayesinde ilçenin her noktasına hizmet vermeye, Akdeniz’i değiştirmeye devam ediyor. Belirlenen plan ve program dahilinde hareket eden ve sayısı arttırılan saha ekipleri, başta üreticiler olmak üzere bölge sakinlerinin ulaşım ve ürün nakliye işlerini kolaylaştırmak amacıyla Demirhisar Mahallesi’nde yeni kadastral yol çalışması gerçekleştirdi.

Uzak yakın demeden her mahalleye hizmet

Kazanlı Mahallesi'nin ihtiyaç duyan sokaklarını asfaltlayan fen işleri ekipleri, Mahmudiye Mahallesi’nin birçok sokağında da yine asfalt yama, kilit taşı tamiri ve beton dökme işi yaptı. Bir ekip, Siteler Mahallesi’nin farklı sokaklarında asfalt yama işini bitirirken, diğer bir ekip de Barış Mahallesi’nin sokakları, Emrah Şahin Ortaokulu ve Salim Yılmaz Anadolu Lisesi bahçesi, ayrıca İhsaniye Mahallesi, Güneş, Civanyaylağı, Nusratiye, Müfide İlhan mahallelerinin sokaklarında asfalt yama hizmeti gerçekleştirdi.

“Muhtarlar ve vatandaşlarımızın talepleri en kısa sürede dikkat alınıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe genelinde süren çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve yol açma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Akdeniz’de her mahalleye hizmet verildiğini kaydeden Gültak; “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin, ilçe sakini vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, Akdeniz’i değiştirip ulaşımı da daha güvenli hale getirmek amacıyla asfalt kaplama ve yama, kaldırım, kilitli parke taşı yenileme ve yeni kadastral yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hem ekiplerimizin sahadaki tespitleri hem de muhtarlar ve vatandaşlarımızdan gelen talepler en kısa sürede değerlendirmeye alınarak, eksiği olan veya ihtiyaç duyan her mahallemizde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

