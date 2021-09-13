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Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor

İHA

Almanya ihracatına 1 palet ürünle başlayan Bonabant, şimdi konteyner siparişi alıyor

Mersin'de kurdukları akrilik bant üretim tesisi ile ihracat noktasında önemli adımlar atan BonaBant, daha önce bir palet ürün gönderdikleri Almanya'dan şimdi bir konteyner sipariş aldı. Adını kısa süre içerisinde Avrupa ülkelerinde duyurmayı başaran firma, ihracat yaptığı ülke sayısını her geçen gün artırıyor.
Üretimin önemli ölçüde kısmını ihracatta değerlendirdiklerini belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Arslan, ürünlerinin Avrupa pazarında yer bulmasının kendileri için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Arslan, "Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz akrilik bant üretimi tesisimizde ortaya koyduğumuz ürünler kısa süre içerisinde çeşitli dünya ülkelerinden yoğun ilgi gördü. Numune olarak gönderdiğimiz ürünlerimizin geri dönüşü konteyner bazında oldu. Bunlardan birisi de Almanya. Bir palet ürün gönderdiğimiz Almanya'ya şimdilerde 1 konteyner ürün gönderiyoruz. Tesisimizde Avrupa standartlarında ürün üretiyoruz. Bu da haliyle kaliteye önem veren ülkelerin dikkatini çekiyor" dedi.
İhracat noktasında kısa süre içerisinde daha fazla ülkeye ulaşarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Arslan, "Henüz yeni bir firma olmamıza rağmen üretim ve ihracat hacmimizi üst seviyelere ulaştırdık. Sektörde birçok yeniliğe imza attık. Yurt dışından getirdiğimiz makinalarımız ile çeşitli renklerde ve ebatlarda akrilik bant üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle özel üretim bantlarımız, yoğun talep görüyor. Biz de bu ilgiye karşılık vermek için üretim hattımızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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