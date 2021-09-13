MDOB 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluşuyor

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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı 'A Capella' çok sesli müzik türünün sanatseverlerin beğenisine sunulacağı konserin şefliğini Anıl Aydın yapacak. Türk bestecilerinden ve dünya koro repertuvarından sevilen şarkıların yer alacağı konserde ayrıca Afrika Halk Şarkılarının renkli, hareketli ve sıcak melodileri sahnede olacak.

MDOB koro sanatçılarının da sahne alacağı konser, 16 Eylül Perşembe saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesinde gerçekleşecek.

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