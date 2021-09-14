Mersin'de arıtma tesisinde arıtılan sular sanayide kullanılacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suyun sanayide kullanılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın su kıtlığı yaşamaya başladığı bu dönemde, suyun geri kullanımının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmaya devam eden MESKİ, atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suların tekrar kullanımı için çalışmalara başlıyor. Büyük sanayi kuruluşları ile yapılacak olan protokoller kapsamında, tesislerden çıkan arıtılmış sular işletmelerde proses (süreç) suyu olarak kullanılmaya başlanacak. Söz konusu geri dönüşüm suyu kullanıma başlandığında, hem işletmelerin proses suyu olarak kullandığı temiz suyun tüketimi durdurulacak hem de deşarj edilen suyun tekrar kullanımı sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Vahap Seçer de Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2. Birleşiminde, söz konusu çalışmanın önemini vurgulayarak, şimdiden bir sanayi kuruluşu ile bu konuda anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

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