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Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı Genç torna ustası Musa Topak, 3 yıl emek verdi, mesai dışında çalıştı, haftalığından 5 bin lira arttırıp hayalindeki arabayı yaptı

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde torna ustası genç 3 yıl emek verip, mesaisi dışında çalışıp, haftalığından arttırdığı 5 bin lira ile kendi arabasını yaptı.

Hayalini gerçekleştirdi, kendi arabasını yaptı Genç torna ustası Musa Topak, 3 yıl emek verdi, mesai dışında çalıştı, haftalığından 5 bin lira arttırıp hayalindeki arabayı yaptı

Mersin’in Erdemli ilçesinde torna ustası genç 3 yıl emek verip, mesaisi dışında çalışıp, haftalığından arttırdığı 5 bin lira ile kendi arabasını yaptı.
3 yıl önce ’imkansız diye bir şey yoktur’ diyerek mesaisi dışında çocukluk hayali olan arabayı yapmaya başlayan 22 yaşındaki tornacı Musa Topak, hurdacı ve parçacılardan topladığı malzemelerle aracını yürür hale getirdi. ’Okusaydım mühendis olmak isterdim’ diyen Topak, sanayide torna ustası olmaktan da mutluluk duyduğunu belirtti.

"Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım"
Çocukluk hayali arabayı gerçeğe dönüştürmek için 3 yıl önce karar aldığını ifade eden Musa Topak, "12 yaşımda sanayie başladım, demire olan sevgimden dolayı. Bu arabayı yapmaya 3 yıl önce başladım. Yani çocukluktan beri hevesimdi böyle bir şey yapmak. Sonunda nasip oldu. Jantlarını hurdacıdan aldım, motorunu çıkmacıdan aldım, direksiyon kutusunu tamirciden. Bu aracı eski malzemelerden kullanarak yaptım. Tasarımı olsun, süspansiyonu olsun hepsi bana ait. Tasarladım, resmettim, çizdim, ölçülendirdim. Yani onun için 3 yıl gibi uzun bir süreç oldu" dedi.

"Bir araçta olması gereken her şey var"
Arabasını trafiğe çıkacak seviyeye getirdiğini ama trafikte kullanmadığını dile getiren Topak, "Trafikte kullanamadığımız için mecbur böyle kapalı alanlarda kullanıyoruz. Bir araçta olması gereken her şey var. Fren sistemi mevcut, gaz, debriyaj, pedallar. Vitesi aynı araba vitesi gibi. Koltuk aynı, direksiyon aynı, manevra sistemi aynı. Yani vites geçişi yumuşak, sıkıntı yok. Bundan sonra dışına kaporta yapmayı düşünüyorum. Boyasını yapacağım, ışık sistemini yapacağım. Yani önlere ışık arkaya stop. Ufaktan bir ses sistemi de koymak istiyorum" diye konuştu.

"İmkansız diye bir şey yok, bende yapabilirim dedim"
Kendi arabasını yapanlardan ilham aldığına da değinen Topak, "Çocukluğumda internetten hep görüyordum, el yapımı arabaları. Dedim bir gün bende yapmak istiyorum, niye olmasın. İmkansız diye bir şey yok, bende yapabilirim, oradan aklıma geldi. O yüzden yapmaya başladım. Okusaydım, mühendis olmak istiyordum. Ama okuyamadık, sanayi başladık. Lisede okuyamadığımız için tornacı olduk" dedi.

"5 bin TL harcadım, haftalıktan para arttıra arttıra"
Doğru motoru bulmak için bir yıl beklediğini, bu sırada da geri kalan işlemlerini tamamladığını anlatan Topak, "Bunun motor sistemini bulmak için bir sene bekledim, buna motor bulamadım. Bu sebeple araba bir sene yattı. O bir senede geri kalan işlerini hallettim, yürür hale getirdim. Ondan sonra motorun montajını yaptım. Hızını ölçmedik, ama saatte 100 kilometre hız yapacağına inanıyorum. Yani daha hızlı gidecek bir yol bulamadım. Aracımızı trafiğe kapalı alanlarda kullanıyoruz. Ancak sanayi pazar günü trafiğe kapalı oluyor o zaman kullanabiliyorum. Maliyeti bana 5 bin TL oldu, sadece malzemesi. 5 bin TL para harcadım, onda da haftalıktan para arttıra arttıra" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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