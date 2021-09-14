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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, kadınlarla birlikte 'Tomris' filmini izledi

İHA

Başkan Yılmaz, kadınlarla birlikte 'Tomris' filmini izledi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 100 kadın ile birlikte Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatının anlatıldığı Kazakistan yapımı 'Tomris' adlı filmi izledi.
"Kadınlarımız, Mersinimizin gücüne güç katıyor" diyen Yılmaz, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı 'Tomris' filminin gösteriminde çalışmalarıyla tüm kadınlara ilham veren Mersin'in güçlü kadınlarını buluşturdu. Milattan önce 6'ncı yüzyılda yaşayan Türk tarihinin en büyük kadın savaşçısı, Saka Türklerinin Başbuğu ve Alp Er Tunga'nın torunu Tomris Hatun'un hayatının beyaz perdeye aktarıldığı ve yönetmenliğini Kazakistanlı Akan Sataev'in yaptığı film, kadınların yoğun ilgisini gördü.
Başkan Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ile birlikte katıldığı film gösterimi öncesi misafirlerine hitap ederek, beyaz perdeye aktarılan bu eserin Türk dünyası açısından kültürel bir miras olduğunu söyledi. Yılmaz, "Güçlü ve savaşçı kadın, milletimizin, toplumumuzun binlerce yıldır sosyal hafızasında, genetiğinde var. Tomris Hatun da Pers Kralını bozguna uğrattığı savaşla dünya tarihine adını yazdıran kadın hükümdarlardan biriydi" diye konuştu.
Tomris filmini, çalışmalarıyla Mersin'e ve tüm kadınlara ilham veren güçlü kadınlarla izlemenin ayrı bir mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz; "Biz sadece 8 Mart'larda değil, yılın 365 günü sizlerle birlikteyiz. Sizlere en güzel hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için çalışıyoruz. Bu etkinliğimizi de sizlerle buluşturmak istedik. Tomris Hatun, milattan önce 6'ncı yüzyılda, bu coğrafyada yaşamış bir hükümdar ve Saka Kraliçesi. Pers Kralıyla savaşıyor. Şöyle bir önemi var. Türk tarihinin ve hatta bilinen dünya tarihinin ilk kadın hükümdarı. Onun verdiği mücadele ve yaptığı savaşlar önemli. Güçlü kadın, bizim milletimizin, toplumumuzun binlerce yıldır sosyal hafızasında ve genetiğinde var" ifadelerini kullandı.
Filmin gösteriminin ardından kadınlarla birlikte hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Yılmaz, bu fotoğrafları sosyal medyada Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Rusça, Azerbaycan ve Türkmenistan dilleriyle de paylaşarak Türk dünyasına selam gönderdi.

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