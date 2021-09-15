Balkan ülkelerine limon ihracatı başladı Silifke'den günde 45 ila 50 ton arasında ürün 4 lira 75 kuruş ila 5 lira arasında değişen fiyatlarla Balkan ülkelerine gönderiliyor

Mersin’in Silifke ilçesinden Balkan ülkelerine günde yaklaşık 50 ton limon ihraç ediliyor.

Silifke’de 15 Ağustos 2021 tarihinde mayer cinsi limon hasadına, 1 Eylül 2021 tarihinde de Enterdonat cinsi limon hasadına başlandı. Limon bahçelerinin çoğunluğunu oluşturan kütdiken çeşidi limonun hasadına ise Kasım ayında başlanacağı bildirilirken, 2022 Nisan ayının ilk haftasına kadar limon hasadına devam edilmesi bekleniyor. Silifke ilçesinde 33 bin dekarlık alanda 101 bin ton limon hasadının yapılacağı öğrenildi.

Limon üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Silifke’de narenciye sektörü, yöre halkı için en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Silifkeli tarım işçileri ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte büyük bir zahmetle ağaçtan toplamaya başladıkları limonları sofralara ulaştırmak için çalışıyor.

Mersin genelinde limon üretimiyle Türkiye’de ilk sırada yer alan kentte narenciye sektörü, üretim, paketleme ve sevkiyat sürecine kadar her yaştan vatandaş için en önemli gelir kapılarından birini oluşturuyor.

Sezon başında eğer limonda fiyat gerilerse üretici daha sonra piyasaya sürmek üzere depolara alıyor. Üretici 'yatak' diye tabir edilen dinlendirmeyle daha iyi bir kazanç sağlamayı umuyor.

“Limon fiyatlarımız mayer cinsi dediğimiz ürünü keserek dalında 2 lira 50 kuruştan alıyoruz” diyen ihracatçı Sefa Şişman, “Bahçeden fabrikaya girdiğinde üzerine 2 lira maliyet ekleniyor. İhracata Balkan ülkelerine ise 4 lira 75 kuruş ila 5 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. İhracata kalibrajı uymayan ürünlerimiz ise iç piyasaya İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere gönderiyoruz. İç piyasaya 3 ila 3 lira 50 kuruş arası fiyatlardan satılıyor. Ne yazık ki şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Kar elde ediliyor. Ancak kar marjı oldukça düştü. Ürünün ambalaj malzemelerine yüzde yüz zam geldi. Kar oranı düştü. Teşvik beklentilerimiz var. İhracatçılar Birliği ve Tarım Orman Bakanlığımızın yapacak ortak çalışmaları ile birlikte bir teşvik bekliyoruz. Günlük 70 ila 80 ton arası kesim yapılıyor, yaklaşık 45 ila 50 ton arasında bir çıkış sağlıyoruz” dedi.

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