Mersin'de mevsimlik çiçek dikimi öncesi hazırlık

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, kenti mevsimlik çiçek dikimi için hazırlıyor. Ekipler, sorumluluk alanında bulunan park, bahçe, cadde ve bulvar refüjlerinde çiçek dikimi için toprak serimi, toprak ve bitki bakım çalışmaları yürütüyor.

Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı ve 4. Çevreyolunda toprak ıslahı, mevsimlik çalı ve çiçek dikimi, tesviye ve yeşil alan oluşturma çalışmaları yürütüyor. Hizmete yeni açılacak 4. Çevreyolundaki refüjde çalışmalarını sürdüren ekipler, euonymus japonica, aurea, photinia fraseri, viburnum lucidum, loropetalum chinense, lagerstroemia indica, nerium oleander nana, polygala myrtifolia ve grevillea robusta türlerinin dikimini yapıyor.

Adnan Menderes Bulvarı refüjünde yenileme ve iyileştirme çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler ekipleri, bitkisel materyal desteği ve kot farkının tekrar ayarlanması için toprak serme işlemi de yürütüyor. Ekipler, su tasarrufu sağlamak için yürüttüğü otomatik sulama sistemi kurulum çalışmalarına da devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri de refüjlerde kullanım ömrünü tamamlayan bordürleri yeniliyor.

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