Bozyazı Kaymakamı Kalkan, görevine başladı

Mersin’in Bozyazı Kaymakamlığına atanan Muhsin Duran Kalkan, görevine başladı.

Resmi Gazete'nin 20 Ağustos 2021 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Mardin’in Mazıdağ Kaymakamı iken Bozyazı Kaymakamlığına atanan Muhsin Duran Kalkan, yeni görev yerinde mesaiye başladı.

Kalkan, bu başlangıcın hem kendi hem de hizmet edeceği Bozyazı halkı için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Covid19 normalleşme sürecinde vatandaşları kurallara uyma konusunda uyaran Kalkan, “Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Hastalıkta koruyucu etkisi ispatlanan aşımızı mutlaka yaptıralım” dedi.

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