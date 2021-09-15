Gültak: "Akdeniz'de radikal çözüm, kentsel dönüşüm" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin temel sorununun alt yapı ve imar olduğuna vurgu yaparak radikal çözümün de kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, "Değişim şart. Eğer bu değişimi yakalayamazsak, 25 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olacağız" dedi.

Gültak, haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akdeniz'de birçok parkta yenileme işlemi yapacaklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Gültak, "Yakında ihaleye çıkılacak. Sonrasında bu parkların hepsinin birden değiştiğini göreceksiniz. Biraz sabır diyorum" şeklinde konuştu.

"Akdeniz en eski mahallelerden oluşuyor"

Başkan Gültak; "Fen işleri ekiplerimiz asfalt ve yama işleri ile uğraşıyorlar. Birçok mahallemizde yama işleri hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Biliyorsunuz mahallelerimiz çok eski. Akdeniz şehrin kalbi ve en eski mahallelerden oluşuyor. Maalesef sorunlar da 12 yıllık sorunlar değil. Bazı mahallelerde 4050 yıllık sorunlar ile karşı karşıyayız. Bazı şeyler bir anda olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz halkları için durmadık"

İki yıl içerisinde soğuk ve sıcak asfalt dökme tesislerini Akdeniz Belediyesinin vergilerinden değil de hibe şeklinde almaya çalıştıklarını ve bunda da başarılı olduklarını kaydeden Gültak; "Çünkü Akdeniz Belediyesi merkezin en borçlu belediyesidir. Yaklaşık 200 milyon TL'nin üstünde borcu var. Bu borçların hepsi geçmişte yapılmış. Dolayısıyla gelen paralarla bizim asfalt tesisi kurmamız, kamyon ya da yeni otobüs satın alma şansımız gözükmüyordu. Ne yaptık? Akdeniz halkları için durmadık. Önümüzdeki yıldan itibaren mahallelerimize sıcak asfalt dökmeye başlayacağız. Birçok mahallemizde yollara mıcır veriyoruz. Önümüzdeki günlerde soğuk asfalt dökme tesisimiz de bitmiş olacak. Bu tesislerin hepsini parayla ve ihaleyle almaya kalktığınızda para yetmiyor. Çünkü Akdeniz'in böyle bir parası yok" diye konuştu.

"Barış Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor"

TOKİ kapsamında Barış Mahallesi'ni yıkmaya başlayacaklarını kaydeden Başkan Gültak; "Çok yakın bir tarihte orada da hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz. Amacımız Barış, Bahçe, Turgut Reis'te TOKİ'yi bitirip bu şehirde değişimi sağlamak istiyoruz. Çünkü bu şehrin hızlı bir şekilde değişime ihtiyacı var. Eski mahallelerden, eski sokaklardan yeni bir şehir çıkmaz. Bunu dönüştürerek elde edebiliriz. 5 sene içinde bu mahallelerde dönüşümü herkese göstereceğiz. Sonrasında da hızlı bir şekilde özel sektörü de yanımıza alarak ilçemizin değişmesini istiyoruz. Çünkü Akdeniz 100 yıllık bir ilçe. Binalarımızın çoğu 6070 yaşında. Bunları yeniden yapmamız gerekiyor. Yapmadan bu şehir düzelmez" dedi.

"Ben değişimden yanayım"

Mersin'in belediyecilik adına 3 tane büyük sorunu olduğuna dikkat çeken Gültak, şöyle devam etti; "Birincisi imar sorunu. Hala çözemiyoruz. İyi bir imar yapmazsanız şehri dizayn edemezsiniz. İkincisi ulaşım sorunudur. Hala ulaşım sorunları çözülmedi. Üçüncüsü ki, en önemlilerinden birisi de budur. Çok fazla kaçak yapı var. Bunları düzeltip yeniden dizayn etmezsek Akdeniz'in düzelme şansı yok. Bakın Barış Mahallesi'nde hep beraber bir şehir oluşturacağız. Mahallelerimizin 25 yıl önceki haliyle bugünkü arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Eğer bu değişimi yakalayamazsak, hep beraber bunu başaramazsak 25 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olacağız. O yüzden ben değişimden yanayım. Yaptığımız projelerle de bunu hayata geçirmiş olacağız."

"Yepyeni bir marinanız olacak"

Hamidiye Kışlası ve Çamlıbel Marina projesine dair de önemli açıklamalarda bulunan Gültak; "Projeler bitme aşamasında. İnşallah onları ihale aşamasına getireceğiz. 2023 seçimlerinden önce hem Hamidiye Kışlasını hem de Çamlıbel Marinayı bitirmeyi hedefliyoruz. Yepyeni bir marinanız olacak. Bu kışla da Millet Bahçesi'ne entegre olacak" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde en fazla barış ve kardeşliği önemsediklerini dile getiren Gültak, "Akdeniz'de bu yoktu. Akdeniz'de kavga, gürültü çoktu. Çok şükür bizimle birlikte bunlar kalktı. Bugün hangi mahalleye giderseniz gidin rahatlıkla gezip, sohbet muhabbet edebilirsiniz. Barışın, huzurun olmadığı yerde mahalle güzel olsa ne olur. Bundan sonraki ana hedefimiz de bu barışla birlikte şehrin güzelleşmesi için çaba sarf ederek çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi ortamlarda yaşamalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

"Karaduvar Balık Festivaline Ceza ve İrem Derici geliyor"

Karaduvar Balık Festivali'ni 910 Ekim'de gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Gültak

"Konserlere Ceza ve İrem Derici gelecek. Öte yandan ünlü gurmeler de geliyor. Bu festival hepimiz için moral motivasyon olacak. Çünkü Karaduvar artık kendini aştı. Çok da güzel bir yer oldu. Daha da olmaya devam ediyor. Orda da bir çok büyük bir parkı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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