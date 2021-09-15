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Mersin'de çalışmalar sonuç verdi; petrol atıkları azaldı

DHA

Mersin'de çalışmalar sonuç verdi; petrol atıkları azaldı


Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)SURİYE'deki termik santralden sızan ve Mersin sahillerine ulaşan petrol atıklarını temizleme çalışmaları sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü İbrahim Can "Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Dileriz bu şekilde devam eder" dedi.
Doğu Akdeniz'e kıyısı bulunan diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye'de Hatay'ın Samandağ ve Adana'nın Karataş sahillerinde de olumsuz etkileyen petrol atıklarının, doğaya ve canlılara daha fazla zarar vermemesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus Berdan Nehri'nin batı kısmından başlayarak, kilometrelerce uzunluktaki alanda temizlik çalışması yürütüyor. Petrol atıkları, ekipmanlarla toplanıp daha sonra bertaraf ediliyor.
Yapışkan yapısı nedeniyle başta yengeçler olmak üzere diğer deniz canlılarını da tehdit eden petrol atıklarının bazı noktalarda eriyerek deniz kumuna karışmaları da dikkat çekiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü İbrahim Can, sızıntı olduğu andan itibaren atıkların rüzgar ve akıntı yoluyla Mersin sahiline geleceğini öngördükleri için teyakkuz halinde beklediklerini söyledi.
'YAVAŞ YAVAŞ AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ'
Mersin sahilinde de görülmeye başladığı andan itibaren temizliğe giriştiklerini belirten Can, "Bu sızıntının yaklaşık 15 bin ton olduğu söyleniyor. Akdeniz´e kıyısı olan ülkeleri tehdit altına alan petrol atıkları, ilk önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz alanında ve kıyılarında görülmüştür. Rüzgar ve deniz akıntılarıyla bunun sahillerimize kadar geleceğini öngörüyorduk. Bununla alakalı gerek ekip ve ekipmanlarla, gerek personelle zaten hazırlıklıydık. Birkaç gündür devam eden temizlik aşaması da bizi rahatlatıcı boyutlara getiriyor. Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Dileriz bu şekilde devam eder. Bu süreçle ilgili kontrollerimiz devam edecek. Nerelerde, ne şekilde görülüyorsa ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerekli iş ve işlemleri yapacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-09-15 15:06:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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