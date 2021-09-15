Şarampole düşen araçtan hafif yaralı kurtuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Mut ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, MutErmenek karayolunda, Barabanlı Mahallesi istikametine giden Emine S'nin kullandığı 33 ACR 902 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole düştü. Kazada, otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla devrilen araçtan çıkarılan sürücüne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.