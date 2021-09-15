Tarsus Belediyesi orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor

Tarsus Belediyesince orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için alınan su tankerleri, Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılan tüm çalışmalara destek olacaklarını dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ”Orman yangınlarının ülkemizde yoğun olarak yaşandığı dönemde sözünü verdiğimiz su tankerleri, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi. Kül olan umutlarımızı elbette yeniden yeşertmek zorundayız. Meydana gelebilecek yangınlarla ilgili olarak köylülerimize eğitim de verilecektir. Bizler de belediye olarak bu yangınlara 'dur' demek ve yangınlara önlem olabilecek çalışmalara destek olabilmek amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzaladık. Bu kapsamda aldığımız tam teşekküllü su tankerlerini orman içi köylerin olduğu, özellikle yangına hassas noktalara konuşlandırılmak üzere Orman İşletme Müdürlüğüne teslimini gerçekleştirdik. Su tankerlerinin yangın söndürme ekiplerinin bulunduğu noktalarda yangın söndürme çalışmalarında büyük kolaylık sağlayacağı ve orman yangınlarını en aza indirilmesinde etkisinin büyük olacağı kesindir" dedi.

Orman yangınlarında sadece ağaçların değil toprağın da bir canlı olduğunu ve yangınlarda canlılığını kaybettiğini, sürdürülebilir bir doğa için daha dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Bozdoğan, “Toprağımızı, ormanlarımızı, içinde barındırdığı canlıları ve suyumuzu korumamız gerekiyor. Belediye olarak bu alanda katkılarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozdoğan ayrıca, doğayı taklit ederek yöre ekolojisine uygun ve yangına dayanıklı ağaç türlerinin dikilmesine yönelik yerel yönetim olarak kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını belirtti.

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