Mersin'de kıyı temizliği etkinliği yapıldı Mersin Deniz Ticaret Odası ile Slow Fish Mersin ekibi iş birliğinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sahil temizliği etkinliği gerçekleştirildi Çok sayıda kurum ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte sahilde bulunan çöpler temizlenirken, kirlilik tehdidine karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldı

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) ile Slow Fish Mersin ekibi iş birliğinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sahil temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Çok sayıda kurum ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte sahilde bulunan çöpler temizlenirken, kirlilik tehdidine karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

MDTO ve Slow Fish Mersin ekibinin organizasyonunda yapılan etkinlikte, çok miktarda çöp toplandı. MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte, Mersin Tenis Kulübü ile Deniz Feneri arasındaki kıyı şeridindeki atıklar toplandı. Etkinlikte konuşan Lokmanoğlu, önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini belirterek, "Son dönemde gerek ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri, gerekse dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan afetler, iklim krizinin etkilerinin ne denli ağır olduğunu ve doğayla uyum içinde yaşamının önemini bizlere bir kez daha hatırlattı. Hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan afetlerde yüzlerce insanımız hayatını kaybetti, zarar gördü, afet bölgelerinde bitki örgütü ve yaban hayatı yok oldu" dedi.



"İklim krizi ile mücadele ancak hava, toprak ve deniz kirliliğini önlemek ve sona erdirmekle mümkündür"

İnsanın, iklim krizinin hem faili hem de mağduru olduğunu kaydeden Lokmanoğlu, "Kendi ellerimizle oluşturduğumuz sorunun bedelini kendimizle beraber milyonlarca savunmasız canlıya da ödetiyoruz. Yaşanan felaketlerin etkilerini bu kadar ağır hissederken, yaşadığımız dünyayı ve çevremizi korumanın önemine bir kez daha dikkat çekmek üzere bu etkinliği düzenledik. İklim krizi ile mücadele ancak hava, toprak ve deniz kirliliğini önlemek ve sona erdirmekle mümkündür. Doğayı temiz tutmak adına küresel ölçekte atılan büyük adımlar kadar, kurumsal ve bireysel olarak alınan nispeten küçük önlemlerin de önemi var. Biz bugün kendi evimizin önünü temizleyerek başlamak, bu etkinliği düzenli olarak tekrarlamak ve bu bölgeyi tamamen kirlilikten arındırmak istiyoruz. Bugün burada topladığımız her cam şişe ile doğayı 4 bin yıl boyunca yok olmayacak, toprağa ve denize zarar verecek bir atıktan arındırmış olacaksınız. Topladığınız her plastik parçası ile bin yıl boyunca kaybolmayacak bir atığın, deniz ekosistemine zarar vermesinin önüne geçmiş olacaksınız" diye konuştu.

Slow Fish Mersin Platformu Sözcüsü Ezgi Biçer Uçar ise bugün yapılan etkinliğin kendilerinin sahada yapacağı ilk organizasyon olduğunu söyledi. Etkinlik dolayısıyla çok mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade eden Uçar, "Plastik kullanımının her geçen gün denizlerimizi ve ekosistemi daha fazla tehdit ediyor olması nedeniyle deniz ve kıyı şeridimizin ekosistemini korumak için kampanyalar düzenleme konusuna öncelik verdik. Denizlerde kirlilik oluşturan faktörlerin başında karasal atıklar geliyor. Denizlerimizi ve kıyılarımızı ne kadar plastikten arındırırsak, sofralarımıza gelen balıkları da o ölçüde mikroplastikten uzak tutabiliriz. Bugün düzenlenecek etkinlik için tercih edilen alan birkaç anlamda önemli. Dileriz bu işbirliği ve birliktelik ruhu diğer tüm kurumlara da yansır ve herkesin evinin önünü temiz tutması neticesinde Mersin'i, Türkiye'de örnek bir şehir haline getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

