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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 100 yeni otobüs için saha çalışmaları tamamlandı

İHA

Mersin'de 100 yeni otobüs için saha çalışmaları tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım filosuna kazandıracağı 100 yeni CNG’li otobüs için gerekli saha çalışmalarını tamamladı. Finansmanın sağlanacağı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkililerinin Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdiği 3 günlük saha ziyaretinde çevre, sağlık ve güvenlik, iş gücü, sosyal, tesisler ve operasyon, yeni yatırımların inşaat aşaması ve yeni yatırımlar konularında değerlendirmeler yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma için alacağı 100 yeni otobüsün finansmanını Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan sağlıyor. 7 milyonu hibe olacak şekilde toplam 22 milyon Euro olan finansman için Büyükşehir Belediye Meclisi’nden onay alınmıştı. Onayın ardından hazırlanan araç ihtiyaç raporu ve fizibilite raporları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiş ve projenin 3 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmasıyla sürecin önemli bir kısmı tamamlanmıştı.
EBRD ile iyi niyet sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi öncülüğünde bir araya getirdiği teknik personel ile proje ekibi oluşturdu. Büyükşehir, EBRD için gerekli şartların oluşması ve kredinin sağlanması için veri, grafik, analiz, rapor gibi evrak ve dokümanları ilgili proje için tamamlayarak EBRD yetkililerine rapor olarak gönderdi. Bu kapsamda sunulan bilgi ve belgeler ışığında Büyükşehir Belediyesine farklı disiplinlerde, alanında uzman 6 kişi tarafından çevre, sağlık ve güvenlik, iş gücü, sosyal, tesisler ve operasyon, yeni yatırımların inşaat aşaması ve yeni yatırımlar konularında değerlendirme çalışması yapmak üzere saha ziyareti gerçekleştirildi. Saha ziyaretini başarıyla tamamlayan ekipler, yapılan saha denetim çalışmasını ve sunulan diğer dokümanları rapor haline getirip EBRD yetkililerine sunacak. Söz konusu proje kapsamında alınacak 100 adet CNG’li otobüslerin ihale süreci, EBRD yetkilileri ve Ulaşım Dairesi tarafından ortak olarak belirlenen çalışma takvimine göre ilerlenerek gerçekleştirilecek.
Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı 1. birleşiminde yeni alınacak otobüslerle ilgili açıklama yapmıştı. Bu yıl yetişmeyecek projelerin ödeneklerini ulaşıma aktarmak istediklerini ifade eden Seçer, “56 araçlık alıma çıkalım. 56 aracın 26’sı Tarsus’a. Bunlar dizel 9 metrelik. Bunlar daha çok kırsal mahallelere çalışacak. Sadece Tarsus için değil. Bizim 87 CNG’li aracımız geldi. 100 CNG’li aracımız da gelecek yıl Mayıs ayına kadar gelecek. Artık gelecek yıl 2022’nin Mayıs’ına kadar toplamda 230 civarında 12 metrelik ya da körüklü ya da 9 metre, 56’sı dizel diğeri CNG’li otobüs filomuza katılmış olacak ve tamamına yakını yenilenmiş olacak. Artık konforlu, gıcır gıcır arabalarımız olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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