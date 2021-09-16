Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat ekibini güçlendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası ile Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Topluluklarına enstrüman sanatçısı ve solist alımı yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Orkestrasına 4 keman sanatçısı, 2 viyola sanatçısı, 2 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 2 trombon sanatçısı, 1 kontrbas sanatçısı, 1 trompet sanatçısı, 1 klarnet sanatçısı,1 flüt sanatçısı, 1 tuba sanatçısı, 1 korno sanatçısı, 1 gitar sanatçısı (gitaristbas gitar), 1 gitar sanatçısı (gitaristelektro gitar), 1 erkek solist, 1 vurmalı sazlar sanatçısı (perküsyonistbaterist), 1 klavye sanatçısı olmak üzere toplam 21 sanatçı alımı yapılacak.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluklarına ise 1 bağlama sanatçısı (divan bağlama), 1 mey sanatçısı (mey/kaval), 1 kabak kemane sanatçısı, 1 tambur sanatçısı, 1 viyolonsel sanatçısı (çellist/viyolonist), 1 keman sanatçısı, 1 gitar sanatçısı, Türk Halk Müziği Topluluğuna kadın solist olmak üzere toplam 8 sanatçı alınacak.

Halk Oyunları ekibi için ise 7 kadın, 7 erkek olmak üzere toplam 14 ekip üyesi alımı yapılacak.

Başvurular 21 Eylül’e kadar yapılabilecek

Adaylar, başvuru ile ilgili genel ve özel şartlara, başvuru şekli ve yerine, istenen belgelere, özel koşullara, sınav yeri ve tarihlerine 'www.mersinbuyuksehiras.com.tr' adresinde ‘haberler’ kısmından ulaşabilecek. İlana başvurmak isteyen adaylar 'www.mersinbuyuksehiras.com.tr' adresinde ‘haberler’ kısmında yayınlanan başvuru formu üzerinden 21 Eylül Salı günü saat 17.00’ye kadar online başvuru yapabilecek.

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