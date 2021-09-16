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Gültak: "Çarşı esnafımızı görmezden gelemeyiz" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çarşı esnafını ziyaret ederek, başta kent merkezinin yenilenmesi ve parkomat uygulaması olmak üzere çeşitli konular hakkındaki talep ve şikayetlerini dinledi

İHA

Gültak: "Çarşı esnafımızı görmezden gelemeyiz" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çarşı esnafını ziyaret ederek, başta kent merkezinin yenilenmesi ve parkomat uygulaması olmak üzere çeşitli konular hakkındaki talep ve şikayetlerini dinledi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çarşı esnafını ziyaret ederek, başta kent merkezinin yenilenmesi ve parkomat uygulaması olmak üzere çeşitli konular hakkındaki talep ve şikayetlerini dinledi.
Esnaf buluşmasına, AK Parti Akdeniz ilçe Başkanı Emin Genç, başkan yardımcıları ve Meclis üyeleri, birim müdürleri, Mersin Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Bekir Algüllü ve Akdeniz Çarşı Esnafları Derneği Başkanı Fethi Çelik katıldı. Ziyaretinde, Zafer Çarşısı esnafının, tarihi iş merkezini yenilenmesi yönündeki taleplerini dinleyen Başkan Gültak, bu proje için, tıpkı Çamlıbel Yenileme Projesi’nde olduğu gibi Büyükşehir Belediyesinden yetki verilmediğini belirtti, yasal olarak da Akdeniz Belediyesinin bir çalışma yapmasının mümkün olmadığını anlattı. Yakın bir geçmişte yıkılan ve yeniden yapılmayan Tarihi Küçük Çarşı hakkında da konuşan Gültak, bu çarşıda küçüklüğünden kalan birçok anısı olduğunu belirterek, "Belki 100 yıllık bir çarşı şu anda yok! Peki, bu şehrin tarihi ne olacak? Aynı şekilde Bit Pazarı, Hamam Sokağı, Kasaplar Çarşısı, Balık Pazarı, Yoğurt Pazarı bu şehrin tarihidir. Yenişehir, Toroslar, Mezitli henüz yok iken Akdeniz vardı. Akdeniz bu şehrin en eski ilçesidir. Dolayısıyla Akdeniz’de yaptığınız tüm hamleler şehrin tarihi ve kültürel dokusu ile alakalıdır. Burada bir binayı ortadan kaldırdığınızda şehrin tarihi ile oynamış oluyorsunuz” dedi.
Parkomat uygulamasının iptali hakkında, özellikle çarşı esnafından kendisine yoğun şikayetler geldiğini dile getiren Gültak, neden iptal edildiğine dair kendilerine bir açıklama yapılmadığını söyledi. Gültak, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize sorulmadı. Bir anda Parkomat iptal edildi. Meclis’te de gündeme getirdik. Çarşı esnafları 78 ay önce ziyaretime geldi, kendilerine de anlattım. ‘Gültak siyaset yapıyor demesinler diye ben değil, siz gidip görüşün’ dedim. Çarşı esnaflarımız gitti, Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile görüştü ama aradan geçen 78 ayda değişen bir şey yok. Baktım olacak gibi değil ben de mecliste gündeme getirdim. Çünkü esnaflarımız ekmeğinin derdine düşmüş. Akdeniz'in kalbi olan çarşı esnaflarımızı görmezden gelemeyiz. Anket yöntemiyle esnafa sorulabilir. Esnaf başımızın tacıdır. Derdimiz siyaset değil. Parkomatın neden kaldırıldığına dair bilimsel bir açıklama varsa açıklanmalıdır” dedi.

“Hazırlanmış ve çalışılmış projeleriniz yoksa bu işler kolay değil”
Göreve gelir gelmez kolları sıvayarak Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve proje ürettiklerinin altını çizen Gültak, "Kentsel dönüşüm projesi ile Çay Mahallesi’nde 415 konut bitirildi, yakında teslim edilecek. Cumartesi günü Barış Mahallesi’nde de yıkım başlıyor. Yılsonuna kadar da temeli atılacak. Yani bu işler 12 günde olacak işler değil. Çamlıbel için bütün projeler hazır. Çevre Bakanlığı’ndan izin gelir gelmez yeni bir marinanın ihalesi yapılacak. Çamlıbel’i tanıyamayacaksınız. Biz 2 buçuk yıldır bu projeleri ortaya çıkarmak için uğraşıyoruz. Kolay değil! Çalışılmış ve hazırlanmış projeleriniz yoksa bunlar öyle kolay işler değil” ifadelerini kullandı.
Hayata geçirilecek bir projeyi önce projenin muhatabı insanlar kadar şehrin de kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Gültak, Mersin Çarşısı’nın kaderine terk edilemeyeceğini ve bölgeyi canlandırmak için esnafı korumak şartı ile her projeye destek vereceklerini vurguladı. Gültak, "Sadece yıkmakla olmaz bu işler. Yıkacaksın ama peki ama arkasından ne yapacaksın? Mesela ben Çamlıbel Marina’ya gittiğimde amatör balıkçılar ve ekmek arası balık satan esnaflar etrafımı sarıyor. “Biz ne olacağız?’ diye soruyorlar. 450 kapasiteli marina yapılıyor, 300 amatör balıkçı yerinde kalıyor, 150 lüks yat gelebilir. Ekmek arası balık satan esnaflarımızı Atatürk Parkı’na, profesyonel balıkçıları da genişletme çalışmaları devam eden Karaduvar Limanı’na taşıyacağız. Akdeniz’i hem değiştiriyoruz hem de çözümler üretip güzelleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Esnafın sorunlarını dile getirdiğimde siyasi refleksler oluşuyor”
Seçimlerin üzerinden 2 buçuk yıl geçtiğini ve Mersin’in kaybedecek daha fazla zamanı olmadığını belirten Gültak, “Projeleri hızlandırmamız gerekiyor. Özellikle parkomat meselesinde hızlı şekilde karar almamız lazım. Esnafımız, evine ekmek götürebiliyor mu ona bakmamız gerek. Biz de çarşı merkezinin otopark sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Konuyla ilgili esnaf temsilcilerine sesleniyorum. Lütfen bu meseleye el atın. Ben çekiliyorum, çünkü konuştuğum zaman siyasi refleksler gelişiyor. Bu da esnafa zarar veriyor. Esnafı toplayın, görüşün ve en kısa sürede Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile toplantı yapıp meseleyi çözün. Esnafımız zaten pandemi yorgunudur. Vatandaş gelir, arabasını 510 dakika park edip alışverişin yapar ve gider. Tabi bu projenin geçici, pansuman tedavi olduğunu ben de kabul ediyorum. Ya Atatürk Parkı’nın altını otopark yapacağız ya da bu sorunla uğraşmaya devam edeceğiz. Çünkü bölgede yıkılıp otopark yapılabilecek bir bina veya alan yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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