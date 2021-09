Akdeniz'den balıkçılar ilk avları ile dönmeye başladı Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın: "Bu deniz her zaman seni doyurur" "Denizlerimiz çok kirlendi, bizlerin sahip çıkması gerekiyor, sahip çıkmazsak o deniz bize zaten sahip çıkmaz" "Torba denizden gelip de güverteye döktüğümüz zaman aylardan sonra çeşit çeşit balıkları görünce insanın hoşuna gidiyor

Akdeniz'den 15 Nisan'dan itibaren uzak kalan Mersinli balıkçılar, yasağın dün gece kalkmasıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek açıldıkları körfezden, 24 saat geçmeden ilk avları ile dönmeye başladı. Daha çok karides için açılan ve istediklerini büyük ölçüde alan balıkçılar, barbun, gümüş ve mercan gibi çeşitleri de avlayarak geldi.

Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle sezonu her yıl olduğu gibi bu senede 15 gün geç açtı. Mersin genelinden balıkçılar, tüm hazırlıklarını yapıp 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Yasağın kalktığı 16 Eylül'ün ilk saatlerinde kent genelinde olduğu gibi Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağından hareket eden 25 büyük tekne de ağlarını denize bıraktı. Sezonun ilk avını yapan balıkçılar başta karides olmak üzere barbun, gümüş mercan gibi çeşitli balıklarla 24 saat geçmeden avlanmalarını tamamlayıp dönüşe geçti. Balıkçı tekneleri teker teker barınaktaki iskeleye geçerek, avladıkları balıkları buzla kaplayıp araçlarla hazır bekleyen alıcılarına teslim etti.

15 Eylül'ü 16'sına bağlayan gece açıldıklarını anımsatan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın," Gördüğünüz gibi bu saatlerde geldik. Allah bereket versin. Bütün balıkçı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizim karidese çalıştığımız yerlerde çok fazla bir balık popülasyonu yok. Çünkü 80100 tane balıkçı teknesi aynı bölgede çalışıyor bu karides avcılığı yapıyor. Balık az ama biraz barbun, turna türü ondan sonra gümüş, yabani mercan dediğimiz mercanlardan çıkıyor. Çok fazla değil ama herhalde 3, 5 kasa toparlanıyor, karidesin içerisinde. Balık suyuna çıkmak için ayrı derinliklere gitmek gerekiyor, mevki değiştirmek gerekiyor. Balığın olduğu yerler karidesin olduğu yer farklı yerler olduğundan çok fazla balık avcılığı yapamıyoruz şu anda"dedi.





"Bu deniz her zaman seni doyurur"

Kurallara uygun yasak sahalarda, balığın ürediği bölgelerde avcılık yapılmadığı takdirde 'bu deniz her zaman seni doyurur'diyen Sakın," Siz şimdi yumurtlayan tavukları keserseniz, bindiğiniz dalı keserseniz tabi ki bir gün olacak nesil bitecek ağacın kökü de kuruyacak. O yüzden denizleri korumamız gerekiyor. Her türlü, bir tek balık tutarak değil temizlik konusunda da öyle. Yani denizlerimiz çok kirlendi. Denizlere bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Bizler eğer sahip çıkmazsak o deniz bize zaten sahip çıkmaz. Biz denizlere sahip çıkacağız ilk önce. Cenabı Allah'ın bize vermiş olduğu şu güzellikleri şu lütfu güzel şeyleri iyi kullanmamız iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Devlet bunlara niye yasak koymuş, balıklar üresin açık denizlere çıksın orada balıkçılar daha rahat avcılık yapsınlar, balık popülasyonu daha çok olsun diye. O yüzden devletin vermiş olduğu kanuna kurallara uygun şekilde balıkçılık yapmayı herkese tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Aylar sonra çeşit çeşit balıkları görünce insanın hoşuna gidiyor"

Yaptıkları işi yaşanması gerektiğine değinen Sakın," Takımları yeni yapıyorsunuz, düzeltiyorsunuz, sistem yeni ağı atıyorsunuz 3 saat, 4 saat diyorsunuz takımım çalıştı mı, acaba iyi tarıyor mu , balık alıyor mu. Torba geliyor güverteye boşalıncaya kadar hep merak içerisindesin. Yani böyle bir şeyimiz de var. Tabi ki torba denizden gelip de güverteye döktüğümüz zaman aylardan sonra çeşit çeşit balıkları görünce insanın hoşuna gidiyor"diye konuştu.



"Vatandaşa daha ucuz balık yedirmek için mazot desteği lazım"

Yeni sezon öncesinde yüzde 100'e yakın balık malzemesinin pahalandığına da dikkat çeken Sakın," İşte ağlar, halatlar, sezonluk bunların değişmesi gerekiyor. Bu konuda işte devlet büyüklerimizden bizde destek bekliyoruz. Sağolsunlar yıllarca bizi desteklediler. Uygun şekilde mazot verdiler. Hani diyeceksiniz ucuz verince iyiydi de, pahalanınca kötü mü. Ama şartlar bunu kaldırmıyor şu durumda. Yani bizlerin para kazanıp borçları ödeyebilmemiz için uygun şekilde mazot almamız gerekiyor, işçi parasını ödeyebilmemiz için, vatandaşa daha ucuz balık yedirebilmemiz için piyasayı dengeleyebilmek için devletimizin biran önce bu işlere el atmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimize de bizlere yaptıkları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.