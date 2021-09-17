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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu "Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler" "Cumhur İttifakı olarak 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu "Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler" "Cumhur İttifakı olarak 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 buçuk yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabi güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Önceki hafta Rize'de Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. Bugün ise Mersinli kardeşlerimize misafir oluyoruz. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte insanımızla hasret gideriyoruz. Sadece bu ayın başından itibaren pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli yıl açılışında 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken diğer taraftan "Akıncı"nın teslimatını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte ilk gemi denize indirme törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar gerçekleştirdik. Yan gelip yatma yok. Bu arada gençlerimizle bir araya gelerek onların coşkusuna ortak olduk. Sıcak demedik, yağmur demedik, uzak demedik, milletimizle kavuşmak için tüm şartları zorladık" diye konuştu.
Muhalefet genel başkanlarının evlerinin odaları arasında dolaşırken Türkiye'yi gezdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet sadece belli illere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Onların gündeminde iftira var. Yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde sessiz çoğunluğun sesini yine kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, insanımızı kutuplaştırmak var. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten başka siyaset vizyonları yok" dedi.

"Ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz"
Pazar günü ABD'de olacağını, Pazartesi günü de New York'ta BM'nin karşısında 36 katlı Türk Evi'nin açılışını yapacaklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hamdolsun bu da tabi bize nasip oldu. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye'nin refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. Elbette her insan hata da yapar, yanlışa da düşer ama insanı diğer canlılardan ayıran akıl ve vicdandır. İnsan, aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatası varsa düzeltmek her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Onları bitmek tükenmez kavgalarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye devam ediyoruz.
Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyoruz. İnsanımızın içten söylediği 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez. Allah'ıma hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları bana lütfettiği için hamd ediyorum. Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında' Burada, burada... Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimizdir. Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize yapacağı katkıya bakarız. 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan siyasi tercihine aldırmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok. Biz sizleri seviyoruz ya, bizim aşkımız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan başka hiçbir aşkımız yok. İşte bu anlayışla sadece Mersin'e 38 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. İşte bugün de Mersin'de toplam bedeli 3 milyar 260 bin TL'yi bulan yatırımların açılışlarını yapıyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tüm bu eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetlemeye geldik. Mersinimize neler kazandıracağını düşünün."
2023 yılının ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemli bir yıl olacağını ifade eden Erdoğan, "Sevgili gençler, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'te seçimleri de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Son 19 yılda Mersin'le beraber ülkemizin 81 vilayetine kazandırdığımız sayısız eserin referansıyla konuşuyoruz. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz, her karalamaya anında karşılık vereceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız. Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha aktif, çok daha azimli olmanızı istiyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin diyor, tüm Mersinli kardeşlerimle selamlarımı iletmenizi istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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