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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunu güçlendiriyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunu güçlendiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, şehir içi ulaşımda hizmet verecek olan 56 otobüs için ihale yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma hizmetlerinde kullanım ömrü dolan 156 adet otobüsü yenilemek adına ilk etapta 56 araç alınacak. Üç firmanın atıldığı ihalede, en uygun teklifi bir firma verirken, ihalenin değerlendirme süreci tamamlandığında vatandaşlar yeni, konforlu ve modern araçlarla seyahat edecek. Alınacak olan 56 otobüsten 30’u Tarsus merkez, 26’sı ise diğer ilçelerde hizmete sunulacak. Büyükşehir Belediyesi, filosunu gençleştirmek için ilerleyen zamanlarda 100 araç alımı daha planlıyor.
Otobüsler hem yakıt ve bakım tasarruflu hem de çevreci
89 metre bandında özelliğe sahip orta boy otobüsler, yakıt tasarruflu özelliğinin yanı sıra engelli kullanımına da uygun. Eski araçlar 100 kilometrede 44 litre yakıt tüketirken, alımı yapılacak yeni otobüsler 100 kilometrede 2226 litre yakıt tüketiyor. Yaklaşık yüzde 50 oranında azalacak yakıt kullanımı ile hem tasarruf sağlanacak hem de çevreye salınan karbondioksit ve karbonmonoksit oranı azalacak. Kırsal mahallelerin de dar ve keskin dönüşlü yol yapısına uygun uzunlukta olacak olan araçlar, güvenli trafik akışını da sağlayacak.
Yeni araçların bakım maliyetlerinin de düşük olması ekstra tasarrufu beraberinde getiriyor. Eski tip, kullanım ömrü dolmuş araçlar sürekli arızalandığı için araç başı yaklaşık 50 bin lira ile yıllık 2 milyon 800 bin lirayı bulan bakım maliyetleri, yeni alınan araçlarla 3’te 2 oranında azalacak. Sık sık arıza yapan araçlardan dolayı yaşanan sefer aksaması da asgariye indirilerek vatandaşlara kesintisiz ulaşım hizmeti verilecek.
Taze hava girişli ve güçlendirilmiş klima, özel güvenlik donanımlı aksamlara sahip, şerit takip sistemi, çarpışma algılama sistemi, wifi hizmeti, cep telefonu şarj sistemi, bağımsız süspansiyon, korozyona karşı ek tedbirler alınmış, anlık ısı sensör kontrollü ve yakıt tüketim tasarruflu özellikleri ile ön plana çıkan otobüsler, teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetinde olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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