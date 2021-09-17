Tarsus'ta yol yapım çalışmaları sürüyor

Tarsus Belediyesince, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eksiklerin tespiti noktasında ziyaret ettiği mahallelerde karşılaştığı yol sorununu çözmek adına görev verdiği Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden asfalt ve sathi kaplama işlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yaptıkları iş programı çerçevesinde çalışma yapılması gereken yerlerde sathi kaplaması faaliyetlerine devam eden ekipler, bu güne kadar kilometrelerce uzunlukta zemin iyileştirme ve sathi kaplama işini tamamlayıp ara vermeden bir sonraki mahallede çalışma yapıyorlar.

Başkan Haluk Bozdoğan, daha önceden asfalt kaplama olan ancak mevsimsel şartlardan dolayı özelliğini kaybeden ve yöre halkının yoğun kullandığı güzergahlarda zemin iyileştirme ve sıkıştırma çalışmalarının ardından sathi kaplama yaparak yolları kullanılır hale getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Tarsus merkezinde asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ve kırsal bölgelerde yürütülen sathi kaplama işini en kısa sürede tamamlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bozdoğan, "Ekiplerimiz mevsim şartlarının ve hava sıcaklığının uygun olmasını fırsat bilerek birçok mahallemizde kilometrelerce uzunluktaki yolları onararak halkımızın daha sağlıklı şekilde seyahat edebilecekleri konuma getirdiler. Son olarak Çamalan Mahallemizdeki yol sorununu ortadan kaldırdık. Ekiplerimiz şu an Gülek’te çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey halkımız için" dedi.

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