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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Üniversitesi'nden bir akademisyen Antarktika'ya gidiyor

İHA

Mersin Üniversitesi'nden bir akademisyen Antarktika'ya gidiyor

Mersin Üniversitesi (MEÜ) FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Sak, Adıyaman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serdar Sönmez ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından Dr. Oğuz Mülayim’den oluşan proje ekibi ile birlikte omurgasız hayvanlar üzerine çalışma gerçekleştirmek üzere Antarktika’ya gidecek.
MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 'Tübitak Kutup 1001' çağrısı kapsamında sunulan 23 proje önerisi içerisinden destek almaya hak kazanan dokuz projeden biri olan 'Antarktika TAE6 Kutup Bölgesi Omurgasızlarının Belirlenmesi ve Sedimantolojik Analizler' projesi ile dünyanın en soğuk alanı olarak bilinen Antarktika'ya yapılacak TAE6 bilimsel seferi kapsamında, sefer rotası üzerinde ve Horseshoe Adasındaki Türk Bilim Üssü çevresindeki göl, akarsu ve deniz gibi sucul alanlarda yaşayan bazı omurgasız hayvanların alandaki varlığı ilk defa araştırılacak.
Böylesine önemli bir projede Mersin Üniversitesi’nin de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, omurgasız hayvanların tespit edileceği ve bu hayvanların yaşadığı habitat ile olan ilişkilerinin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği proje çıktılarının bilim dünyası için yeni olma ihtimalinin son derece yüksek olması nedeniyle literatüre önemli katkılar sunacağını ifade etti. Karaytuğ, “Bulmayı hedeflediğimiz omurgasız hayvan gruplarının tamamı mikroskobik olup, toplanması ve teşhis edilmesi uzmanlık istemektedir. Öte yandan araştırma yapacağımız alanda sedimentolojik/ekolojik verilerin söz konusu türlerle olan ilişkileri de henüz bilinmemektedir. Türlerin ekolojik tolerans ve optimum değerlerinin tespit edilmesi de sadece bu alan için değil, literatür içinde bir ilk olacaktır. Proje sonucunda elde edilecek verilerin gelecekte olası habitat değişimlerinin ve boyutlarının tahmin edilebilmesine de yardımcı olacağını düşünmekteyiz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ve Tübitak Mam Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) destekleriyle, Türkiye'nin öncü ülkeler arasında yer alma vizyonu doğrultusunda hazırlanan, 'Ulusal Kutup Bilim Programı 20182022' ile kutup bölgelerine ulusal seferlerin düzenlenmesi, Ulusal Kutup Bilim Programı'nın uygulanması, kutup bilimleri konusunda ikili iş birlikleri tesis edilerek, diğer ülkelerin bilim üslerine Türk bilim insanlarının gönderilmesi ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulması amaçlanıyor.

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