Bakan Kurum: "20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "101 millet bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dediklerini ve sosyal konutlarla birlikte son 20 yılda 2.5 milyon konutu yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.



Bakan Kurum, Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 3.2 milyar lira tutarındaki 341 projenin toplu açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, 10 bin yıllık tarihi ile insanlığın en eski şehirlerinden, tarımın, turizmin ve ticaretin merkezi, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip Mersin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Cumhuriyet Alanı'ndaki kalabalığa hitap eden Bakan Kurum, bugün Mersin'de, içinde konutların, hükümet konaklarının, alt yapı ve üst yapı projelerinin olduğu, 3.2 milyar liralık 341 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "2019 yerel seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 11 maddelik şehircilik manifestosu, şehirlerimiz için yeni bir dönemin başlangıcı oldu, bizlerin yol haritası oldu ve milletimizle paylaştığı, medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı şehirler hedefimizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla yürüyoruz. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bu tarihi ve doğal kadim şehirlerimize, medeniyet değerlerimize sahip çıkıyor ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, yeniden ihya etmek, inşa etmek üzere teslim ediyoruz" dedi.



"20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik"

Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dediklerini ve sosyal konutlarla birlikte, son 20 yılda 2.5 milyon konut yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Mersin'de de kentsel dönüşüm en önemli önceliğimiz ve Akdeniz ilçemizde Çay Mahallesi'nde TOKİ eliyle 416 konut yapacağız demiştik. Camisi ile dükkanlarıyla, ticaret merkezleriyle konutlarımızı inşallah yıl sonunda değerli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugüne kadar Mersin'de toplam yatırım değeri 2.5 milyar lirayı bulan 3 bin 900 sosyal konut projesi yaptık ve milletimizin hizmetine sunduk. Yine yatırım değeri 941 milyon olan 945 konumuzun inşaatı da hızla devam etmektedir. Bunun yanında, tarımın şehri Mersin için sulama projelerini bir bir hayata geçiriyoruz ve Tarım Orman Bakanlığımız ile birlikte bu projelerimizi de yürütüp, buradaki istihdamı arttırmak, tarımla ilgili geleceği arttırmak adına sulama projelerini çok ama çok önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de çiftçi kardeşlerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi

Bunun yanında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 81 ilde 81 milyon metrekare 'millet bahçesi projesi' olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bu çerçevede tam 397 tane millet bahçesi projelendirildi, 101 tanesini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Mersin'de de 4 millet bahçesi yapıyoruz ve yeşil alanlarımızı gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza kazandırıyoruz. Biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Mersin Millet Bahçesi'ni açarak hizmete sunmuştuk. İnşallah yeni millet bahçelerini de yapıp gençlerimize, çocuklarımıza armağan edeceğiz. Şimdi hızlıca Mezitli ve Aydıncık millet bahçelerini tamamlayacağız ve Mersin'de bunun dışında atık su arıtmadan içme suyuna, sokak sağlıklaştırmadan enerji yatırımımıza kadar bir çok yatırımızı yapmaya devam edeceğiz. Çeşmeli Mahallesi'nde belediyelerimizin bu noktada talepleri vardı, bu talepleri de gerçekleştiriyoruz. İnşallah Mersin'i alt yapısı ile üst yapısı ile çok daha modern, çok daha yeşil, çok daha sağlam bir şehir haline getireceğiz. 'Boğazın altından tren, köprünün üstünden yine tramvay geçmez. Akdeniz'den Kıbrıs'a su gitmez' diyerek bahane ve çözümsüzlük üreten zihniyete karşı, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde her zaman azimle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin destekleriyle gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.