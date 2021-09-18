Mersin´de terör operasyonu: 3 gözaltı



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´de, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yardım edenlere yönelik yapılan operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı kişilerin, PKK ve DEAŞ'a yardım ettikleri tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince başlatılan şafak operasyonunda, PKK ile DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi için Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde terör örgütlerine yardım ettikleri saptanan 3 kişinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere giden ekipler, 3 kişiyi de yakalayarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koyuldu. Yakalanan 3 kişi, Jandarma Komutanlığı'na götürülürken haklarında 'silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2021-09-18 12:11:19



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