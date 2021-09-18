Anamur'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINDA

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Çaltıbükü Mahallesi'ndeki orman alanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-09-18 15:15:44



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