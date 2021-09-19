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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' Mersin'e hareket katıyor

İHA

'Avrupa Hareketlilik Haftası' Mersin'e hareket katıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde yürütülen '1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' programı, bisiklet sürme eğitimleriyle başladı.
2021 yılında ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla başlatılan 'Avrupa Hareketlilik Haftası’na Mersin, dolu dolu etkinliklerle katıldı. Etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet Gösteri Merkezinde, ikinci gününde ise Fenerbahçe Meydanında Mersinlilere bisiklet sürme eğitimleri verildi. Bisikletli Ulaşım Derneği, Mersin Bisiklet Derneği ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği tarafından verilen eğitimler, 22 Eylül’e kadar kentin farklı birçok noktasında devam edecek.
Kushimoto Sokağında sokak etkinlikleri de yapıldı
Etkinliklerin üçüncü gününde ise Kushimoto Sokağında ‘sokak etkinleri’ düzenlendi. Trafiğe kapatılan sokağın bir ucundan diğer ucuna kadar masa tenisi, badminton, basketbol ve futbol gibi farklı spor branşlarına ait alanlar kuruldu. Sokaktan geçen her yaştan Mersinli bu aktivitelere katılarak hareket etmenin sağladığı mutluluğu tattı. Öte yandan sokağın başında kurulan sahnede zumba etkinliği düzenlenirken, ilerleyen saatlerde ise Büyükşehir Belediyesinin Kent Orkestrası birbirinden keyifli şarkıları etkinliğe katılanlar için seslendirdi.
“Dolu dolu bir hafta geçireceğimizi ümit ediyorum”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kushimoto Sokağındaki etkinliğe katılarak, "Avrupa Hareketlilik Haftası, ulaşımda hareketlilik noktasında tamamen insanları ön plana çıkaran bir hafta olarak algılanmasını amaçlayan bir hafta. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğe uygun bütün enstrümanlarımızı kullandık” dedi.
Gökbel, hafta boyu KentBis’lerin de vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabildiğini hatırlatarak, “Adnan Menderes Bulvarını biraz gezince, orada da çok ciddi bisiklet eğitimleri olduğunu gördüm. Özellikle bisiklet dernekleri KentBis ile çocuklarımıza bisiklet eğitimi veriyorlar. Dolu dolu bir hafta geçireceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

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