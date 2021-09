Mersin'de yufka ve Girit ekmeği MER-EK'te satışa sunuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi MEREK halk ekmek büfelerinde, kadınların odun ateşinde pişirdiği yöresel yufka ekmekler ile Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nde üretilen ve 120 yıllık mazisi olan Girit ekmeklerinin de satışının yapılmaya başlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinden Kadın Kooperatifi, yufka ekmek üreten kadınlar için çalışma başlatırken, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ise ekşi mayalı Girit ekmeğini üreten kadınlar için kolları sıvadı. İki kooperatif güç birliği yaparak, üretici kadınlar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında köprü kurdu. Kadınların ürettiği ekmekler, bu sayede 4 merkez ilçenin 40 noktasındaki Büyükşehir Belediyesinin MEREK halk ekmek büfelerinde satılmaya başladı.

“Kooperatifler arası iş birliği sağlamış olduk”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadın kooperatifleriyle iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yaparak hem kendi kooperatifimiz hem diğer kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve sürdürülebilir olabilmesi için projelerde birbirimize destek veriyoruz. Bu maksatla bir tarafı Girit köyüne de bağlı olan Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Girit’in geleneksel yöntemlerle ürettikleri kendilerine has ekmeklerini üretmeleri ve bunu kooperatif tarafından pazarlama isteklerini bize iletmişlerdi” dedi.

Meral Seçer, bu süreci Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte sürdürdüklerini ve MEREK’in Girit ekmeğinin pazarlanması konusunda bir proje geliştirdiğini kaydetti. Seçer, “Böylelikle hem kooperatifler arası iş birliğini hem evde gizli kadın işgücünün ekonomik değere dönüşmesini sağlamış olduk. Yani kadınlarımız burada kendilerine ek bir gelir elde ettiler. Bunların kooperatif aracılığıyla olması ve bunun yerel yönetim tarafından desteklenmiş olması işimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü ekmeğin üretiminden pazarlama noktasına kadar olan süreçte hep bir kadın emeği var ve kadınların toplumda ekonomik olarak var olma isteği de desteklenmiş oldu" diye konuştu.

“120 yıllık Girit ekmeğimizi köyümüzde yapıyoruz ve pazarlama fırsatı bulduk”

Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz, ekşi mayalı Girit ekmeğinin tarihinden de bahsederek, “189798 yıllarında büyüklerimiz Girit adasından buraya gelmek zorunda kaldıklarında kültürümüzden birer parça getirirken, ekmeğimizin de ekşi mayasını getirmişler. 120 yıllık Girit ekmeğimizi köyümüzde hala yapıyoruz ve şu anda da pazarlama fırsatı bulduk. Bu bizim için çok büyük bir fırsat oldu. İnsanlar köye gelip almak zorunda kalıyorlardı. Her an gelip alabilme durumları olmuyordu. Ama Büyükşehir Belediyesinin kitlelere sunması bizim için çok büyük bir fırsat oldu. Satışlarımız da çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.