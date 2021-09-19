Mersin'de 'Gaziler Günü' törenle kutlandı

Mersin'de, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’e ‘gazilik' unvanı ve ‘mareşal' rütbesi verilişinin 100. yıl dönümü olan ‘19 Eylül Gaziler Günü’ törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su’nun yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, il protokolü üyeleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız ile gaziler katıldı.

Vali Su tarafından karşılama mangası ve gazilerin selamlanmasının ardından törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, "Toprakların bizim için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir" dedi.

Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istikbalini canı pahasına korumayı ilke edinen Türk milletinin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saydığını vurgulayan Gülbeyaz, "Kahraman gaziler, gününüz kutlu olsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törende gazilerle yakından ilgilenen Vali Ali İhsan Su, günün anısına gaziler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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