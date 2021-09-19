Geleceğin yıldızları gençlik kampında buluştu

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteği ile bu yıl ilk kez hayata geçirilen ve il geneli 20 farklı kulüpten 300 sporcu ve 80 antrenörün katıldığı futbol kampı Mersin’de yapıldı.

1719 Eylül tarihleri arası Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Silifke’nin Kapızlı Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Gençlik Kampında düzenlenen futbol kampını ziyaret eden Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, çocuklarla bir araya geldi.

Kampın ikinci gününde sporcuları ziyaret eden Demir, “Mersin’de futbol kültürü var. Futbol kültürü de uzun süren sevdayla alakalı bir şey. Mersin İdmanyurdu kültürü, Tarsus İdman Yurdu, buralarda bunların sayesinde futbol artık bir kültüre dönüştü. Futbol kültüre dönüşünce bu da sporu sevmeye dönüşüyor. Bu kamplarda da bu çocuklarımızı amatör ruhlarla geliştirip, tamamen profesyonelliğe adım atmaları için bizler de burada çocuklarımız için kamplarımızı açtık, ustalarla çırakları buluşturduk. Çok da güzel oldu. İnşallah bu projelerimizi sürekli devam ettireceğiz. Şehrimizdeki yetenekli çocuklarımızı keşfederek Türk sporuna kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bu etkinliğin esas amacı gelecek yılların yıldızları ile geçmiş yılların yıldızlarının burada ortak bir şey paylaşmasıydı. Bu paylaşım da çok iyi geçti. Buradan tekrar Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu geleneksel hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

2008 doğumlu geleceğin yıldızlarının buluştuğu kampa katılan sporcular, kendi aralarında turnuvalar düzenlenerek kaynaşmaları sağlandı. Sporcular kamp boyunca futbolun yanı sıra çeşitli sosyal, sportif etkinlik ile denize girmenin tadını çıkardılar.

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