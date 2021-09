Akdeniz'de gazilere vefa ziyareti

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberindeki heyetle birlikte '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla gazileri yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti.

Heyet ilk olarak Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Uslu'yu ardından Nusratiye Mahallesi'ndeki evinde Kıbrıs Gazisi Şaban Çetinkaya'ya ve son olarak da Şevket Sümer Mahallesi'nde ikamet eden terör Gazisi Servet Bengi'ye konuk oldu. Gaziler ve yakınları hatırlanmış olmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek heyete teşekkürlerini iletti. Kaymakam Pamuk ve Başkan Gültak gazilerin bazı taleplerini de dinleyerek yardımcı olacakları sözünü de verdiler.

"Bu toprakları vatan yapan gazilerimizi unutmadık"

19 Eylül tarihinin önemine işaret eden Başkan Gültak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nden zaferle ayrıldıktan sonra Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e 'mareşal' rütbesi ve 'gazi' unvanı verilmiştir. Bu sebeple de 19 Eylül her yıl Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizler de bu toprakları canları kaybetme pahasına vatan yapan, her türlü zorluğa göğüs germiş gazilerimizi yalnız bırakmayarak ziyarette bulunduk" dedi.

"Onlara layık olmaya çalışıyoruz"

Başkan Gültak; "Kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak, vatanımızı var gücümüzle daha güçlü bir geleceğe taşımak adına, devletimizin tüm birimleri ve milletimizin de destekleri ile çalışmalarımızı sürdürüyor, her daim onların yanında olacağımızın da bilinmesini istiyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan bütün gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Sizlere vefa borcumuz var"

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise, "Gözlerinizi kırpmadan canınız pahasına aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için elinizden geleni yaptınız. Sizlere her şeyden önce vefa borcumuz var. Tarih boyunca vatan için büyük bir cesaret örneği göstererek bu şerefli mertebeye erişen tüm gazilerimizin onur kaynağımız olduğunun altını çiziyorum. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan bütün gazilerimizin Gaziler Günü’nü tebrik ediyor; sağlık dolu mutlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gazilere çiçek ve hediye takdimlerinin ardından, ebediyete intikal eden gazi ve şehitler için dua okundu.

