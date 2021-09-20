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Moda tasarımı eğitimine AHKİB'den destek Hazır giyimde nitelikli işgücü için üniversite-sanayi dayanışması AHKİB'den ağustosta 29.8 milyon dolarlık ihracat

İHA

Moda tasarımı eğitimine AHKİB'den destek Hazır giyimde nitelikli işgücü için üniversite-sanayi dayanışması AHKİB'den ağustosta 29.8 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, sürdürülebilir çevre dostu üretim ve dijitalleşmeye odaklanan Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım ve markalaşmada küresel trend belirleyen konuma gelebilmesi için beyaz ve mavi yakalı nitelikli işgücü kapasitesinin de eş zamanlı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda üniversitesanayi işbirliğini geliştireceklerini vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü'nün laboratuvarlarını gerek donanım gerekse yazılım olarak yenilediklerini belirterek bu okula makine ve ekipman desteği, başarılı öğrencilere de staj ve istihdam imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

"Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe insan faktörü hayati önem taşıyor"
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün istihdama katkısı, yüksek katma değerli üretimi ve ülkeye kazandırdığı net döviz getirisi ile stratejik sektörler arasında bulunduğunu kaydeden Başkan Tekin, küresel oyuncu olma ve 33 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için eğitim, tasarım, araştırmageliştirme (ArGe) ve ürün geliştirme (ÜrGe) ile dijitalleşme alanlarında atılan adımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Ham madde tedarikinde yaşanan sorunların yanı sıra nitelikli işgücünün yetersizliğinden dolayı da ortaya çıkan fırsatlardan ülke olarak sınırlı oranda yararlandıklarını belirten başkan Tekin, “İşletmelerimizi en son teknolojili makinelerle donatsak bile üretimde insan faktörünün hayati önemi bulunuyor. Bu çerçevede mesleki eğitime önem veren kurumlardan biri olarak sektörümüze donanımlı işgücü kazandırma konusunda Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile işbirliği içinde etkili çalışmalar yapacağız” dedi.

"İkinci vardiyaya geçmek isteyen işletmeler kalifiye işgücü bulamıyor"
Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Levent Sangün’ü ziyaret edip, okulun makine parkurunun güçlendirilmesi ve başarılı öğrencilerin AHKİB’e üye işletmelerde staj yapmaları için değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Başkan Gürkan Tekin, “Merkez Bankası’nın verilerine göre temmuz ayı itibariyle hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzde kapasite kullanım oranı yüzde 78 düzeyinde. 18 milyar doları ihracat olmak üzere 40 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip sektörümüzde dış satımın yanı sıra iç pazarın da eş zamanlı hareketlenmesinden dolayı işletmeler kapasite artırmak istiyor, ama yeterince kalifiye işgücü bulamıyor. Firmalar, talepleri kaçırmamak için ikinci vardiyaya yönelik adımlar atıyor. Ancak istihdam edecek kalifiye eleman bulma noktasında maalesef sıkıntılar yaşıyorlar.” diye konuştu.

"ABD merkezli 50 firma Türkiye’de üretim yapmak için zemin arıyor"
Tedarik zincirindeki değişimde dünya modasına yön veren Avrupalı moda devlerinin yanı sıra ABD merkezli 50’ye yakın orta ve üst segment markanın da Türkiye’de üretim yapmak için zemin arayışında olduğuna dikkati çeken Başkan Tekin, şunları söyledi:
“Ham madde ve navlun maliyetlerinin olumsuz etkilerine rağmen başarılı bir performans sergileyen sektörümüz, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla 1 milyar 742 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. OcakAğustos ihracatımız 2020’ye kıyasla yüzde 24,7 artarak 12,9 milyar dolar düzeyine ulaştı. Avrupalı markalar artık yakın coğrafyalardan ürün tedariki yapmak istiyor. ABD’li markaların da ülkemize yönelik büyük bir ilgisi var. Ancak, işletmeler emekli olan elemanların yerine istihdam edecek gençleri bulamıyor. Bu sorunları aşmamız için üniversitelerimizle çok sıkı işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Sektörümüzün nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için bölgemizdeki tüm hazır giyim ve konfeksiyon firmalarıyla istişare içinde hareket ederek mesleki okullarımızın fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, makine ve ekipmanlarının yenilenmesi, öğrencilerimize staj imkanlarının sağlanması için seferber olacağız. Kendini yetiştiren gençlerimizin mezun olur olmaz istihdam edilmelerini sağlayacağız.”

AHKİB’in ağustos ayı ihracatı 29,8 milyon dolar
AHKİB’in ağustos ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan, bu ayda 29,8 milyon dolarlık dış satıma imza attıklarını dile getirdi. Başkan Tekin, ağustosta en fazla ihraç ettikleri ürün gruplarında ilk sırada 14 milyon dolar değer ile bayan dış giyimin yer aldığını, bunu 6,3 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 3,8 milyon dolar değer ile diğer hazır eşyaların izlediğini belirtti. Ağustos ayındaki bölge ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Tekin, “En fazla ihracatı 8,4 milyon dolar değer ile İspanya’ya gerçekleştirdik. 6,8 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, 3,5 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Belçika, Mozambik, Polonya, Fransa ve Birleşik Krallık pazarlarında elde ettik” dedi.

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