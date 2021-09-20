Damask Vocal Quartet, Tarsuslular ile buluşacak

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19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Avrupa festivallerinin vazgeçilmez akapella dörtlüsü Damask Vocal Quartet’i Tarsuslu sanatseverlerle buluşturuyor.

Adını Ortadoğu’ya özgü kumaş tasarımından alan Holanda merkezli ve dört farklı ulus sanatçılarından oluşan Damask Vocal Quartet, Soprano Katharine Dain, Mezzosoprano Marine Fribourg, Tenor Edward Leach ve Bariton Drew Santini’den oluşuyor. Konserlerinde çeşitli enstrümanları da kullanan topluluk, David Lang’ın “The Little Match Girl Passion” eserini de seslendirecek.

Konser, 21 Eylül 2021 Salı saat 20.00’de Tarsus St. Paul Müzesi’nde ücretsiz olarak yer alacak.

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