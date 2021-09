Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, halkın can güvenliğini tehdit eden terk edilmiş yapıların yıkımına devam ediyor. Fen işleri ekiplerince Üç Ocak Mahallesinde 2 katlı bir yapı ile Gündoğdu Camisinin lojmanının yıkımı kontrollü olarak gerçekleşti.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin estetiğini bozmasının yanı sıra vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kimi zaman da madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sosyal sorunlara yol açabilen terk edilmiş yapıların yıkım çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal süreçleri tamamlanan Üç Ocak Mahallesi 5413 Sokakta bulunan ve sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönen 2 katlı metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Çevre güvenliği alınarak iş makinesi yardımıyla kontrollü gerçekleşen yıkımda ekipler, ortaya çıkacak toz bulutunu önlemek için de yapıya arazözle su sıktı. Diğer bir ekip ise Gündoğdu Mahallesi 5764 Sokakta bulunan Gündoğdu Camisinin bitişiğindeki ömrünü tamamlamış olan 3 katlı lojman ve ek yapının yıkımını da yine kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.



Yoğun şikayetlere yol açan metruk yapıların yıkımı sürecek

Ekipler, her iki yıkımla birlikte ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da kamyonlara yükleyip mahallelerden çıkardı. Uzun zamandır sahiplerince kullanılmayan harabe haldeki yapıların yıkımına tanık olan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirip belediye ekiplerine teşekkür etti.

Gerek fen işleri ekiplerinin sahadaki inceleme ve tespitleri gerekse muhtarlar ve mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve talepler üzerine, halkın can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan, kimi zaman sosyal sorunlara sebep olan metruk yapıların yıkımının aralıksız devam edeceği bildirildi.

