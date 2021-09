Tarsus Şehir Tiyatrosu, ‘Çehov Vodvil’ oyunuyla izleyiciyle buluştu

Tarsus Şehir Tiyatrosu, Rus edebiyatının dünyaya armağan ettiği öykücü ve oyun yazarı Anton Pavloviç Çehov’un yazdığı komedi türündeki “Çehov Vodvil” adlı oyunu ile 25. kez izleyiciyle buluştu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anton Pavloviç Çehov’un iki oyunundan derlenen ‘Çehov Vodvil’ oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Tarsus Şehir Tiyatrosu, izleyiciden tam not aldı. Reji ve dramaturji çalışmalarını Nihat Çapar’ın yaptığı oyunda Murat Çapar, Özmen Güvençli, Derya Güneri, Hacer Öner, Ertan Rüstem ve Ozan Karabulut rol aldı.

Tarsus Belediyesi Dr. Turgut Erkutlu Bilim Sanat ve Kültür Akademisi Ayşe Lebriz Berkem Sahnesinde yapılan 25. Oyun kutlamasında pasta kesen oyuncular, seyirciden tam not almanın ve Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde 4 ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.



Başkan Bozdoğan, ekibi kutladı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı değerlendirmede, Tarsus Şehir Tiyatrosunun kurulduğu günden bugüne büyük başarılara imza attığını söyledi. Bozdoğan, “Göreve geldiğimiz günlerde Tarsus için büyük bir eksiklik olan kültür sanat faaliyetlerinin güçlenmesi adına yaptığımız ilk çalışmalardan olan Tarsus Şehir Tiyatrosunu Kasım 2019’da kurduk. Pandemi şartlarını da sayarsak yaklaşık 2 yıllık bir çalışma süresi içinde ciddi çalışmalar yapıp, onlarca oyun sahneledik ve uluslararası alanda 4 ödüle layık görüldük. Kısa sürede büyük başarılara imza atan ekibi kutluyor, sanata yönelik çalışmaların her zaman için destekçisi olacağımı da bildiriyorum” dedi.



“Tarsus adının uluslararası platformlarla anılmasını hedefliyoruz”

Tarsus Şehir Tiyatrosunun kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalar ve sahnelediği oyunlarla Türkiye’de dikkat çekici bir gelişim gösterdiğini ifade eden Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar da “Biz burada başarılı oyunlar yazmanın ve sahnelemenin yanı sıra tiyatro sanatına gönül vermiş gençlerimizin gelişimlerini sağlayacak ortamlar da oluşturuyoruz. Bu ortamlarda gençlerimizin tiyatro sanatını icra etmek için aradığı eğitimleri de ücretsiz olarak veriyoruz. Bu hedefle Tarsus Şehir Tiyatrosunu kurduk. Kendi yazıp oynadığımız oyunları sahnelediğimiz ve turneler de düzenlediğimiz çalışmaların yanı sıra Türkiye’de tiyatro sanatının gelişimine yönelik çalışmalarımız da mevcut. Burada tiyatro sanatının gelişimine yönelik yaptığımız destek çalışmalarından biri de Türkiye’nin her yerinden tiyatroları Tarsus’ta konuk olarak ağırlamak ve oyunların şehrimizde sahnelenmesini sağlamaktır. Bu vesileyle hem ülkemizdeki tiyatroların gelişimine destek oluyoruz hem de Tarsus halkının farklı oyunlar izlemesini sağlıyoruz. Tiyatro sanatının gelişimine yönelik çalışmalarımız kapsamında uluslararası tiyatro festivallerine katılım başvuruları yaparak yakın zamanda Tarsus adının uluslararası platformlarla anılmasını da sağlamayı hedefliyoruz. Kültür ve sanata yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan Başkanımız Haluk Bozdoğan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca oyunumuza yoğun ilgi gösteren seyircimize de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

