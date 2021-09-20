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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, gaziler ve aileleriyle buluştu

İHA

Başkan Yılmaz, gaziler ve aileleriyle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Gaziler Günü' dolayısıyla düzenledikleri moral gecesinde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.
Gecede konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Gülbeyaz, Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür ederek, "Başkanımız, bizim her zaman yanımızda. Bu güzel gecede de bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyorum" dedi.
Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gaziler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesaja vurgu yaptı. Bahçeli'nin, '19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimize Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilik; cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi, kahramanlığın muazzam sinesidir' sözüne atıfta bulunan Başkan Yılmaz, "Sizlerle ve kıymetli ailelerinizle buluşmaktan şeref duydum. Sizler için ne yapsak azdır. Her zaman sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.
Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de şehitlik mertebesinden sonra en yüce mertebenin gazilik olduğunu ve bunun tarih ve millet şuurunu ortaya koyduğunu da kaydederek, "Sizler, gözünüzü kırpmadan vatan için canınızı ortaya koydunuz. Sizlere minnettarız. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen bu moral gecesinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum" ifadelerini kullandı.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a böyle anlamlı ve güzel bir programı tertip ettiği için teşekkür ederek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, bayrağımız, milletimiz, devletimiz için bedel ödeyen sizlerin, bugün huzurunuzda konuşabiliyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Biz gerektiğinde bu vatan, bu millet için şehit de gazi de olmaya hazırız. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat diliyorum" şeklinde konuştu.
Sıra gecesinin de düzenlendiği program, hem coşkulu geçti hem de duygulu anlara sahne oldu. Başkan Yılmaz, Kerkük Türküsü olan 'Altın Hızma Mülayim' türküsünü de tüm kahramanlara armağan etti, kendisi de gazilerle birlikte türküye eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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