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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay Mahallesi'nde asfalt çalışması başladı

İHA

Çay Mahallesi'nde asfalt çalışması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Çay Mahallesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Kepçe, greyder, asfalt kazıma makinesi ve silindirler ile son hızla çalışma yürüten ekipler, yolları asfalta hazırlıyor. Mahalle aralarının dar olmasından dolayı mahalle sakinlerine rahatsızlık vermemek için dikkatli çalışan yol yapım ekipleri, kısa süre sonra sıcak asfalt kaplama çalışmasına başlayacak.
“Kesinlikle yama işlemi yapmıyoruz”
Yol Asfalt Şube Müdürlüğünde yol asfalt saha formeni olarak görev yapan Selim Cengiz, Çay Mahallesi’nde gerçekleştirecekleri toplam 13 kilometrelik yol çalışması için asfalta ön hazırlık yaptıklarını ifade ederek, “Bütün mahalle aralarında asfalt kazıma çalışması yapıyoruz. Kepçe, greyder, asfalt kazıma makinesi, kamyon, silindirlerimizle beraber. Kesinlikle yama işlemi yapmıyoruz. Mahallenin bütün genelinde sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz" dedi.
Kış ayına girmeden asfalt çalışmasını bitirmeyi planladıklarını belirten Cengiz, “Sokaklar biraz dar, daha da erken bitirebilirdik. Sokaklarda araç gereçlerin çalışması biraz sıkıntı veriyor alan dar olduğu için. Ama kısa bir sürede, yağmur başlamadan bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşın memnuniyeti bizi de memnun ediyor” diye konuştu.
Çay Mahallesi’nde üç dönemdir görev yapan Muhtar Ahmet Akyol ise 40 senedir mahallede oturduklarını, şimdiye kadar hiçbir Büyükşehir Belediye Başkanının mahalleleriyle ilgilenmediğini vurgulayarak, “Hiçbir belediye başkanı alt yapıya el atmadı, bir avuç asfalt dökmedi. Allah Vahap Seçer başkanımızdan razı olsun. Bu çalışmaları gördükten sonra Mersinli olduğumuzu yeni hissediyoruz. Biz eskiden diyorduk ki, ‘Ya Anamur’un bir köyündeyiz, ya Silifke’nin bir köyündeyiz.' Biz şehir içinde yaşadığımızı bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.
Daha önceki dönemlerde birçok kez Büyükşehir Belediyesine su sorunu ile ilgili dilekçe verdiğini fakat hiçbir işlem yapılmadığını belirten Akyol, “Vahap Başkanın yanına gittim, 'ikinci kata su çıkmıyor' dedim, ekibi gönderdi. Sonra dedi ki; ‘Muhtarım ben elimi taşın altına koyacağım, neye mal olursa olsun’. Çay Mahallesi’nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap başkanımızdır. Vahap Başkan halkımızla beraberdir. Çay Mahallesi’nin 8 bin seçmeninin adına ben de ona çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Açıklamada, geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Seçer'in, kısa süre içinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin makinelerinin mahalleye gireceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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