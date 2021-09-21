Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İmar planları tamamlanamayan Mersin’de kira fiyatları arttı Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: "İmar planları tamamlanmadığı için müteahhitlerimiz konut üretemiyor, belediyeye başvurduğunda imar ruhsatı alamıyor" "Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde ilk yıllarda 2-3 bin civarında Rus personel çalışıyordu, bu sayı şu an 10 bine kadar çıktı" “Bazı ev sahipleri fırsatçılık yapıyor” “Kira artış oranları yıllık TEFE-TÜFE’nin ortalaması alınarak belirlenir ama bunu suiistimal eden bazı ev sahipleri art niyetli davranıyor; mevcut kiracısını çıkartıyor, iki katı fiyatla yeni kiracıya veriyor" “Üniversite öğrencilerimiz yeniden Mersin’e geldiler ve ev konusunda ciddi bir talep var"

İHA

İmar planları tamamlanamayan Mersin’de kira fiyatları arttı Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: "İmar planları tamamlanmadığı için müteahhitlerimiz konut üretemiyor, belediyeye başvurduğunda imar ruhsatı alamıyor" "Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde ilk yıllarda 2-3 bin civarında Rus personel çalışıyordu, bu sayı şu an 10 bine kadar çıktı" “Bazı ev sahipleri fırsatçılık yapıyor” “Kira artış oranları yıllık TEFE-TÜFE’nin ortalaması alınarak belirlenir ama bunu suiistimal eden bazı ev sahipleri art niyetli davranıyor; mevcut kiracısını çıkartıyor, iki katı fiyatla yeni kiracıya veriyor" “Üniversite öğrencilerimiz yeniden Mersin’e geldiler ve ev konusunda ciddi bir talep var"

– Mersin, Türkiye’de ev kiralarında en fazla artış yaşanan iller arasında yüzde 59,2 ile birinci sıraya oturdu. Birkaç ay öncesine kadar bin 500 lira olan kiralık dairelerin fiyatı bir anda 3 bin liraya kadar çıkarken artışların, imar planlarının tamamlanamaması nedeniyle yeteri kadar konut üretilememesi ve bazı ev sahiplerinin fırsatçılık yapmasından kaynaklandığı belirtildi. Bunun yanında Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde ilk yıllarda 23 bin olan Rus personel sayısının 10 bine çıkmasının da kira artışlarında bir başka etken olduğu ifade edildi.
En son Tarsus’ta kurulanla birlikte ikisi devlet, ikisi özel 4 üniversitesi, resmi verilere göre 250 binin üzerinde Suriyelinin yanı sıra yurt içinden de sürekli göç alan Mersin’de ev kiraları tavan yaptı. Uzun yıllar ‘ucuz ev cenneti’ olarak anılan Mersin, son birkaç yılda bu özelliğini tarihe gömdü. Düne kadar gerek satılık gerekse kiralık ev fiyatlarında gıptayla bakılan Mersin’de, bugün artık kiralar 1+1 dairelerde bile bin 7002 bin lira bandında seyrediyor. Semtine göre 2 bin 500 liraya kadar çıkan kira ücretleri her keseyi zorlarken, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte yeniden kente gelen üniversite öğrencilerinin uygun fiyata kiralık ev bulmaları neredeyse imkansız hale geldi.
Mersin’de tavan yapan kira fiyatlarında 2+1 daireler 2 bin 5003 bin liradan başlarken, orta seviyede 3+1 daireler ise 34 bin lira arasında. Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya göre Mersin, bu fiyatlarla son bir yılda yüzde 59,2 artış oranıyla Türkiye’nin kira şampiyonu oldu. Ülke genelinde yıllık kira artışları yüzde 34,6 olurken, Mersin bu oranın çok üzerine çıkarak, her keseyi zorlamaya başladı.

“En önemli neden imar planlarının tamamlanmaması”
Mersin’deki kira artışlarının nedenini Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat’a sorduk. Canpolat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin’in birkaç yıl öncesine kadar çok büyük bir cazibe merkezi olduğunu, herkesin gelip yerleşmek istediği güzel bir şehir olduğunu söyledi. Ancak, 2019’dan bu yana Mersin’de kiralık ev konusunda arzla talep arasında ciddi bir dengesizlik oluştuğunu belirten Canpolat, bunu da 4 nedene bağladı. Bunlardan birinin Mersin’in kanayan yarası olan imar planlarının bir türlü tamamlanamaması olduğunu ifade eden Canpolat, “İmar planları tamamlanmadığı için de müteahhitlerimiz konut üretemiyor, belediyeye başvurduğunda imar ruhsatı alamıyor. Bu noktada da arz ve talep dengesi ciddi oranda değişiyor; arz 3 tane, talep 13 tane. Bu da fiyatların yükselmesine sebep oluyor. Kiraların artmasında bu en önemli neden” dedi.

“Konut üretilememesi ve mevcut konutun yeterli olmaması kira fiyatlarını artırdı”
Pandemi kurallarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte bu yıl üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitimin başladığını dile getiren Canpolat, “Üniversite öğrencilerimiz yeniden Mersin’e geldiler ve ev konusunda ciddi bir talep var. Ayrıca tayin dönemi. Bir yandan konut üretilememesi, bir yandan mevcut konutun yeterli olmaması da kira fiyatlarını artırdı. Bu da ikinci neden. Üçüncüsü ise Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde ilk yıllarda 23 bin civarında Rus personel çalışıyordu, bu sayı şu an 10 bine kadar çıktı. Böyle olunca Silifke ve civarında meslektaşlarımız kiralık daire bulmakta çok zorlanıyorlar, bulduğu zaman da 567 bin lira gibi yüksek fiyatlarda kiralık ev söz konusu oluyor. Dördüncü neden de hükümetin, ticaretin artırılması için geçen yıl faiz oranlarını yüzde 6575 oranında aşağıya çekmesiyle özellikle çift maaşlı memur kesiminin konut alımına yönelmesi ve geçen yıldan gelen bu aşırı talep; çünkü yine arztalep dengesi bozuldu” diye konuştu.

“Biz de kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz”
Canpolat, bunların dışında Mersin’e gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun göç olmasına da dikkat çekti. “Mersin’e, hem yurt içinden hem Suriye, Almanya gibi ülkelerden ciddi göç alıyoruz” diyen Canpolat, Mersin’in bu potansiyeli kaldıramadığını belirterek, “Bunun sonucunda arztalep dengesi bozuldu. Bu da hem kiralara hem de satılık fiyatlarına yansıdı” ifadelerini kullandı.
Kiraların bu kadar artmasına üzüldüklerini vurgulayan Canpolat, “Biz de kiralık ev bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz zamanda iki tane kiralık ev var, 12 kiracı var. Ev sahipleri de bu noktada kiraları artırma yoluna gidiyor” dedi.

“Binbin 500 lira olan kiralık dairelerin fiyatı 2 bin 5003 bin liraya çıktı”
Ev sahiplerini, bu tutumları nedeniyle eleştiren Canpolat, “Bugün yavrularımız il dışından buraya okumaya geliyorlar. Biz onlara burada barınacakları zeminler ayarlamak zorundayız; onların yaşamlarını zorlaştırmamalıyız. Düne kadar binbin 500 lira olan kiralık 1+1, 1+2 daireler, bugün talebin artmasıyla beraber 2 bin2 bin 5003 bin liraya kadar ulaştı. Ev sahiplerimizin empati kurmaları lazım; kendisinin çocuğu farklı bir ilde eğitim görse acaba oradaki 34 bin lira kiraya kendisi razı olacak mı?” şeklinde konuştu.
Kiralık daire fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Canpolat, “Mersin merkezde 3+1, 180200 metrekare civarında iyi bir dairelerin fiyatı 45 bin lira. 2+1 ve 1+1 dairelerin fiyatı bin 500 ile 3 bin lira aralığında değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Bazı ev sahipleri fırsatçılık yapıyor”
Çoğunluk olmasa da bazı ev sahiplerinin artan kira fiyatları karşısında fırsatçılık yolunu seçerek, uygun fiyatla oturan kiracılarına dairelerini boşalttırarak, yeni kiracılara yüksek fiyattan kiraladıklarına da dikkat çeken Canpolat, şunları söyledi:
“Bazı ev sahiplerimiz de ne yazık ki fırsatçılık yaparak mevcut kiracılarını çıkartarak, yeni kiracılara aynı daireyi iki katı fiyatla vermeye çalışıyorlar. Bu etik ve doğru bir davranış değil. Ev sahiplerimizi bunu yapmamaları konusunda uyarıyoruz.”
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine seslenen Canpolat, ciddi sıkıntı oluşturan imar planlarının bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Canpolat, inşaat için ruhsat alabildiklerinde bu adaletsizlik ve dengesizliğin kısmen kırılacağını vurguladı.

Ticaret Bakanlığına denetim çağrısı
Hükümetten beklentilerini de dile getiren Canpolat, “Kira artış oranları yıllık TEFETÜFE’nin ortalaması alınarak belirlenir ama bunu suiistimal eden bazı ev sahipleri art niyetli davranıyor; mevcut kiracısını çıkartıyor, iki katı fiyatla yeni kiracıya veriyor ya da ‘kiralık ev bulunamıyor, benim evim niye ucuza gitsin’ mantığıyla yaklaşıyor ve bin 500 lira olan kirayı yüzde 100 artışla 3 bin liraya çıkarıyor. Buna da Ticaret Bakanlığımız denetimlerle el atarsa biz oda olarak her türlü desteği vermeye razıyız. Denetim mekanizması olmazsa kimi ev sahipleri bunu suiistimal edebiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MTOSB Başkanı Tekli, Bakan Varank'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli, Bakan Varank'ı ziyaret etti
Tarsus Emniyet Müdürü Elbir’in tayini çıktı
YEREL HABERLER Tarsus Emniyet Müdürü Elbir’in tayini çıktı
Akkuyu NGS, dünyanın gelişmiş en modern güvenlik sistemleriyle donatılıyor Reaktör Tasarım Mühendisi Dr. Can Turgut: “Akkuyu NGS, olası tüm senaryolar ve kombinasyonlar dikkate alınarak en üst seviye güvenlik sistemleri ile donatılıyor"
YEREL HABERLER Akkuyu NGS, dünyanın gelişmiş en modern güvenlik ...
Türkiye'de yenen her iki muzdan biri Anamur'dan Yılda 180 bin ton üretilen Anamur muzunda yoğun hasat dönemi Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 50'si karşılanan Anamur muzundan yılda 180 bin ton üretim yapılarak iç piyasada tüketime sunuluyor
YEREL HABERLER Türkiye'de yenen her iki muzdan biri Anamur'dan Yılda ...
Mersin'de 'Gönüllü Katılım Toplantıları' sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Gönüllü Katılım Toplantıları' sürüyor
Mersin'de ön lisans öğrencilerinin eğitim yardımı başvuruları başladı
YEREL HABERLER Mersin'de ön lisans öğrencilerinin eğitim yardımı ...
Çay Mahallesi'nde asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Çay Mahallesi'nde asfalt çalışması başladı
Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vali Su’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vali Su’yu ziyaret ...
Koronavirüsle başlayan korku, dördüz sevinciyle sona erdi
YEREL HABERLER Koronavirüsle başlayan korku, dördüz sevinciyle sona ...
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Başkan Seçer'i ziyaret etti Büyükelçi Pavel Vacek: "Gayretimi Mersin ve Güney Moravya bölgesi arasındaki işbirliğini desteklemeye veriyorum"
YEREL HABERLER Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Başkan Seçer'i ...
Başkan Yılmaz, gaziler ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, gaziler ve aileleriyle buluştu
Tarsus Şehir Tiyatrosu, ‘Çehov Vodvil’ oyunuyla izleyiciyle buluştu
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu, ‘Çehov Vodvil’ oyunuyla ...
Vali Su ve eşi Zeliha Su, gaziler ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Vali Su ve eşi Zeliha Su, gaziler ve aileleriyle ...
5 çocuk annesi kadın serada ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 çocuk annesi kadın serada ölü bulundu
Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere taşındı
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri caddelere ...
Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor
El Bebek Gül Bebek projesinde dağıtılan paket sayısı 18 bini aştı
YEREL HABERLER El Bebek Gül Bebek projesinde dağıtılan paket sayısı ...
Damask Vocal Quartet, Tarsuslular ile buluşacak
YEREL HABERLER Damask Vocal Quartet, Tarsuslular ile buluşacak
Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
YEREL HABERLER Tarsus'ta Süslü Kadınlar Bisiklet Turu
Moda tasarımı eğitimine AHKİB'den destek Hazır giyimde nitelikli işgücü için üniversite-sanayi dayanışması AHKİB'den ağustosta 29.8 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Moda tasarımı eğitimine AHKİB'den destek Hazır ...
Başkan Seçer: "Mersin hem sanatın hem de sanatçının kenti olsun istiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Mersin hem sanatın hem de sanatçının ...
Mersin'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi
Akdeniz'de gazilere vefa ziyareti
YEREL HABERLER Akdeniz'de gazilere vefa ziyareti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.