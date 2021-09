Toroslar'da 'Hareketlilik Haftası' dolu dolu geçiyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl da birbirinden renkli etkinlik ve spor aktiviteleriyle katıldı.

'Sürdürülebilir ulaşım, sağlıklı ve güvenli hareketlilik' temasıyla düzenlenen hafta kapsamında etkinlikler, belediye personeli arasında düzenlenen 'Masa Tenisi ve Dart Turnuvası' ile başladı. Yarışmanın birincisi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli Melih Öncüt, ikincisi Süleyman Gök, üçüncüsü ise Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Salih Kahraman oldu. Yarışmada dereceye giren personele kupaları takdim edildi.

Güvenli bisiklet kullanımına teşvik

Her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek için kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, Toroslarda eğitim gören öğrenciler de unutulmadı. Öğrencilere, uzman eğitmen eşliğinde 'Bisiklet Sürüş Eğitimi' verilerek bisiklet ile okullarına güvenle gitmeleri amaçlandı.

Arabasız gün etkinliği yoğun ilgi gördü

Toroslar Belediyesi, 'Arabasız Gün' etkinliği için Demirtaş Mahallesi'ni trafiğe kapattı, çocukları ve mahalle sakinlerini birçok sportif ve eğlenceli etkinliklerle buluşturdu. Kişileri bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının kullanılmasına teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. TORTEK atölyeleri, halk oyunları, tenis, basketbol, cimnastik, paten, kaykay, ilizyon gösterisi gibi birçok aktivitenin yer aldığı etkinlikte, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çocukların sevgi gösterileriyle karşılandı. Demirtaş Mahalle Muhtarı Abdulselam Aksu, çocukların dolu dolu bir gün geçirdiğini belirterek mahallelerinde düzenlediği etkinlikler için Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

"Sizlerin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor"

Etkinliklere kendisi de katılarak çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yılmaz ise 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde yapıldığını kaydederek, "Kent hayatının oluşturduğu zorluklar, stres, hareketsizlik nedeniyle yaşanan sağlık problemleri noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Tüm çocuklara seslenen Başkan Yılmaz, bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Toroslar Belediyesi olarak en güzel hizmetleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sizlerin yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Hepiniz çok özel çocuklarsınız. Bizler, geleceğimiz olan çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz" diye konuştu.

"Doğa yürüyüşü ile hareketli yaşama farkındalık oluşturuldu"

Toroslar Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında doğa yürüyüşü de düzenledi. Yeniköy Mahallesi'nden başlayıp Aladağ Mahallesi Kızılgeçit Köprüsünde tamamlanan 'Bisiklet ve Yürüyüşle Torosları Keşfet' etkinliğine bisikletli gruplar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Mersinliler Toroslar'ın eşsiz doğası eşliğinde bisiklet sürerek ve yürüyerek, sporun, hayatın bir parçası haline gelmesinin önemine vurgu yapıldı.

"Toroslar'da Kros Heyecanı"

'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda kros müsabakaları heyecanı da yaşandı. Toroslar Belediyesinin düzenlediği müsabakada çocuklar ve gençler kıyasıya yarıştı. Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 68'liler Ormanında 6 kategoride yapılan yarışların sonucunda madalya ve kupalar sahiplerini buldu. Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Toroslar Belediyesinin açtığı spor eğitimine katılan özel bireyler de 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlıklı yaşama ve hareketliliğe sporla dikkat çekti ve eğlenceli bir gün geçirdi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yaşayan otizmli, down sendromlu ve mental özel bireylerin sosyal hayata daha kolay adapte olmalarının amaçlandığı spor eğitiminin önemine vurgu yaparak, "Özel bireylerin sağlıklı yaşamlarına katkı sunmak ve gelişimlerini desteklemek için spor yapmalarına önem veriyor ve bu konuda onları destekliyoruz. Onların gülen yüzü her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.