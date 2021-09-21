Şoförlerin yolcu kapma kavgası kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu almak için birbiriyle yarışan özel halk otobüsü ile minibüs şoförü kavga etti. İki sürücünün kavgası, kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüsün güzergah üzerinde bulunan durak önünde bekleyen yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga eden şoförleri vatandaşlar araya girerek ayırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-09-21 13:36:58



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