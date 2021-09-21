Halk otobüsü ile minibüs şoförünün yolcu kapma kavgası

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Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüs ile minibüs şoförlerinin yolcu kapma kavgası kameralara yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu taşıyan halk otobüsü ile minibüs, güzergah üzerinde bulunan durak önünde bekleyen yolcuları almak için birbiriyle yarıştı. Şoförler arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga eden şoförleri vatandaşlar araya girerek ayırdı.

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