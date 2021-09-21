Minik öğrencilerden klipli 'aşı' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrencilerden klipli 'aşı' çağrısı

İHA

Minik öğrencilerden klipli 'aşı' çağrısı

Mersin'de, Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve öğrencilerin mesajlarının yer aldığı bir kliple aşı çağrısı yapıldı.
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak sosyal medya platformlarında paylaşılan klipte, 'salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır' sloganı yer aldı. Bir öğrencinin, "Arkadaşlarımın sizlere mesajı var" sözleriyle başlayan klipte rol alan ilkokul öğrencileri, "Sınıfım için, öğretmenim için, arkadaşlarım için, sağlığım için, ailem için, okulum için, geleceğim için, yarınlarım için, güzel ülkem için, vatanım için lütfen aşı olun" mesajı verdi. Klip, 'tedbirler ve aşıyla Covid19'u aşıyoruz' ifadeleriyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı Nadia Slychuk, Mersin’de sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ukraynalı Nadia Slychuk, Mersin’de sağlığına kavuştu
Mersin'de yılın ilk 8 ayında 157 bin 446 yük taşıyan araç kontrol edildi
YEREL HABERLER Mersin'de yılın ilk 8 ayında 157 bin 446 yük taşıyan ...
Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak cep telefonu ele geçirildi
Halk otobüsü ile minibüs şoförünün yolcu kapma kavgası
YEREL HABERLER Halk otobüsü ile minibüs şoförünün yolcu kapma ...
Suç makinası polisten kaçamadı Mersin'de 4 ayrı hırsızlıktan gözaltına alınan 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Suç makinası polisten kaçamadı Mersin'de 4 ayrı ...
Mezitli Belediyesinden ‘yazlık siteler öğrencilere yuva olsun’ kampanyası
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden ‘yazlık siteler öğrencilere ...
Şoförlerin yolcu kapma kavgası kamerada
YEREL HABERLER Şoförlerin yolcu kapma kavgası kamerada
Toroslar'da 'Hareketlilik Haftası' dolu dolu geçiyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Hareketlilik Haftası' dolu dolu geçiyor
Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı ...
Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle değişiyor Mersin kent merkezinde devrim niteliğinde ilk adım atıldı, kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu TOKİ’nin yapacağı 415 konutun yanı sıra ticaret alanları, kültür merkezi, parkları, kreşleriyle yepyeni ve modern bir kentleşme, Mersin’in değişimi ve dönüşümünde mihenk taşı olacak Akdeniz Belediye Başkanı Gültak: “Şu an çok gururlu ve mutluyuz, çünkü bugün devrim niteliğinde bir olaya hep beraber şahitlik edeceğiz”
YEREL HABERLER Mersin kent merkezi kentsel dönüşümle ...
Mersin'de orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara hibe desteği
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangınlarında zarar gören ...
İmar planları tamamlanamayan Mersin’de kira fiyatları arttı Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Canpolat: "İmar planları tamamlanmadığı için müteahhitlerimiz konut üretemiyor, belediyeye başvurduğunda imar ruhsatı alamıyor" "Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde ilk yıllarda 2-3 bin civarında Rus personel çalışıyordu, bu sayı şu an 10 bine kadar çıktı" “Bazı ev sahipleri fırsatçılık yapıyor” “Kira artış oranları yıllık TEFE-TÜFE’nin ortalaması alınarak belirlenir ama bunu suiistimal eden bazı ev sahipleri art niyetli davranıyor; mevcut kiracısını çıkartıyor, iki katı fiyatla yeni kiracıya veriyor" “Üniversite öğrencilerimiz yeniden Mersin’e geldiler ve ev konusunda ciddi bir talep var"
YEREL HABERLER İmar planları tamamlanamayan Mersin’de kira fiyatları ...
MTOSB Başkanı Tekli, Bakan Varank'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER MTOSB Başkanı Tekli, Bakan Varank'ı ziyaret etti
Tarsus Emniyet Müdürü Elbir’in tayini çıktı
YEREL HABERLER Tarsus Emniyet Müdürü Elbir’in tayini çıktı
Akkuyu NGS, dünyanın gelişmiş en modern güvenlik sistemleriyle donatılıyor Reaktör Tasarım Mühendisi Dr. Can Turgut: “Akkuyu NGS, olası tüm senaryolar ve kombinasyonlar dikkate alınarak en üst seviye güvenlik sistemleri ile donatılıyor"
YEREL HABERLER Akkuyu NGS, dünyanın gelişmiş en modern güvenlik ...
Türkiye'de yenen her iki muzdan biri Anamur'dan Yılda 180 bin ton üretilen Anamur muzunda yoğun hasat dönemi Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 50'si karşılanan Anamur muzundan yılda 180 bin ton üretim yapılarak iç piyasada tüketime sunuluyor
YEREL HABERLER Türkiye'de yenen her iki muzdan biri Anamur'dan Yılda ...
Mersin'de 'Gönüllü Katılım Toplantıları' sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Gönüllü Katılım Toplantıları' sürüyor
Mersin'de ön lisans öğrencilerinin eğitim yardımı başvuruları başladı
YEREL HABERLER Mersin'de ön lisans öğrencilerinin eğitim yardımı ...
Çay Mahallesi'nde asfalt çalışması başladı
YEREL HABERLER Çay Mahallesi'nde asfalt çalışması başladı
Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçısı yakalandı
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vali Su’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vali Su’yu ziyaret ...
Koronavirüsle başlayan korku, dördüz sevinciyle sona erdi
YEREL HABERLER Koronavirüsle başlayan korku, dördüz sevinciyle sona ...
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Başkan Seçer'i ziyaret etti Büyükelçi Pavel Vacek: "Gayretimi Mersin ve Güney Moravya bölgesi arasındaki işbirliğini desteklemeye veriyorum"
YEREL HABERLER Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Başkan Seçer'i ...
Başkan Yılmaz, gaziler ve aileleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, gaziler ve aileleriyle buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.