Mersin'de pedallar daha fazla hareket için çevrildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve Tarsus’ta düzenlediği bisiklet turları ile Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutlamaya devam ediyor. Caddelerin bisikletlerle turlandığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Bu yıl ‘Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik’ temasıyla gerçekleştirilen hafta kapsamında, şehir merkezinde düzenlenen bisiklet turunda ilk pedalı çeviren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı oldu. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği ve Mersin Bisiklet Derneği üyelerinin bisikletleri ile renk kattığı etkinlik taş bina önünde başladı. Sakarya Caddesi, İstiklal Caddesi, Kuvai Milliye Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi güzergahında devam eden etkinlik taş bina önünde son buldu.

Merkezde gerçekleştirilen bisiklet etkinliğine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları katıldı.

Tarsus’ta yapılan bisiklet turu ise Atatürk Caddesi Tuğralı kavşaktan başladı. Rasim Dokur Bulvarı, Langen Bulvarı, Kleopatra Kapısı, Şahmeran Heykeli’nin olduğu Makam meydanı ve kentin birçok caddesinden geçerek pedalların çevrildiği tur, Cumhuriyet Meydanı Atatürk anıtı önünde son buldu. Bisikletlerinin zillerini çalarak caddelerde ilerleyen katılımcılara, vatandaşlar da el sallayarak destek verdi. Çocukların da yer aldığı etkinlikte Tarsus sokakları bisikletlilerle renklendi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Müdürü Soner Yetgin, Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk, topluluk üyesi bisikletçiler ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Lideri Gökhan Özberk, Tarsus’ta bisiklet kültürünü geliştirmek için birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliği değerlendirerek, vatandaşları bisikletle ulaşıma davet eden Özberk, “Bütün insanlara, arkadaşlarımıza, dostlarımıza yılda bir gün de olsa işlerine, evlerine, pazara ya da nereye gidiyorlarsa 7 kilometreye kadar olan mesafelere arabayla değil bisikletle gitmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

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