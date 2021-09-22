Mersin Büyükşehir Belediyesi çiftçilere 4 bin 40 adet avokado fidanı dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başlattığı “Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi” kapsamında Anamur, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde üreticilere toplam 4 bin 40 adet avokado fidanı dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre “Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi”nin kapsamı genişliyor. Tarımsal üretimi desteklemek ve üreticileri geliri yüksek alternatif ürünlere yönlendirmek amacıyla geçen yıl başlatılan proje kapsamında bu yıl Anamur, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde toplam 4 bin 40 adet avokado fidanı dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibeyle 203 üreticiye dağıttığı avokado fidanları sayesinde ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.



Üreticilerin 57’sini kadınlar oluşturdu

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde sürdürülen proje ile geçen yıl 206 üreticiye toplam 3 bin 250 adet avokado fidanı dağıtılmıştı. Ticari üreticiliğin yaygınlaştırılmasının amaçlandığı projeden bu yıl 57’si kadın olmak üzere 203 üretici faydalandı. Büyükşehir, Anamur’da 2 bin 540, Erdemli’de bin ve Akdeniz ilçesinde 500 adet bacon, fuerte, has çeşitleri olan avokado fidanını sahiplerine ulaştırdı. Avokadonun önemli bir gelir kaynağı olabileceğini düşünen üreticiler, fidanlarını dikmeye başladı.



“Ticari yetiştiriciliğin geliştirilmesini ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğünde gıda mühendisi olarak görev yapan Özlem Gök, tarımsal üretimi destekleyerek bölge ekonomisine katkı sunmak istediklerini belirtti. Gök, “İlçelerimizde üreticileri avokado yetiştiriciliğine teşvik etmeyi ve bu anlamda ticari yetiştiriciliğin geliştirilmesini ve bölge ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Akdeniz sahil kesiminde adaptasyonunun uygun olduğu bilinen avokado fidanının dağıtımını Anamur, Erdemli ve Akdeniz ilçelerimizde gerçekleştirdik. Toplam 36 mahallede 57’si kadın olmak üzere 203 üreticimize 4 bin 40 adet avokado fidanı dağıttık. Bu anlamda kadın üreticilerimizi hem avokadonun ticari yetiştiriciliğine teşvik ediyoruz hem de bölge ekonomisine katkı sağlamalarına destek oluyoruz” dedi.



Avokado üreticisinin yüzü gülüyor

Avokado yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını, masrafsız ve zahmetsiz olmasından dolayı üretimini artırmak istediğini ifade eden Vural Çarboğa, “İlacı, gübresi narenciyeye göre daha ekonomik. Avokado fidesi üzerine narenciyeyi kıyaslayacak olursak yüzde 80 daha avantajlı. Avokadoda ilaç mevzu bahis değil, su ve taban gübresinden ibaret olan bir bitki. Bu da çok cazip gelmekte. Çok ümitliyiz. Kilo bazında bir narenciye yetiştirmenin maliyeti 1,50 TL, bunun maliyeti 1 TL. Onun kilosu 22,50 TL, avokadonun kilosu 40 TL. Böyle olunca yüzlerce kar fark var arasında, kesinlikle cazip geliyor” ifadelerini kullandı.



“Getirisi güzel, inşallah yapacağız, başaracağız”

Çiftçi Fatma Arslan da avokado fidelerini çocuğu gibi bakıp büyüteceğini belirterek, “Çok memnunuz. Allah izin verirse tarlamıza ekeceğiz, büyüteceğiz, çocuk gibi bakacağız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladığı için. Çevremizde olduğu için biz de denemeyi tercih ettik. Getirisi de güzel, inşallah yapacağız da, başaracağız da. İnşallah bizim emeklerimiz de sizin emekleriniz de boşa gitmez” diye konuştu.



“Elimizden geldiğince ürünlerini iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız”

Büyükşehir’in destek verdiği projelerle daha rahat ilerleyebildiklerini belirten Teslime Ökten ise, “Avokado, iklim dolayısıyla elverişli olduğu için Erdemli genelinde artırılabilecek bir ürün. Böyle projeler yapıldığı zaman bizim bunu artırmamız daha da kolay oluyor. Elimizden geldiğince ürünleri iyi bir şekilde yetiştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Ürettiği katma değeri yüksek ürünlerin satışını yaptığını belirten Ayşe Türer, “Yarı yarıya bir farkla aldık fidanlarımızı. Biz buradan alsak bunları çok pahalı, alma imkanımız olmuyor. Başkanımız sağ olsun bizlere böyle bir imkan sundu, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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