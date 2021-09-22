Tarsus’un dezavantajlı bölgelerinde asfalt atağı sürüyor

– Tarsus Belediyesi, bugüne kadar hiç yol hizmeti yapılmamış dezavantajlı mahallelerde asfalt atağına devam ediyor. Bu kapsamda, Bolatlı Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın 7Hizmette önceliğimiz; ihmal edilmiş, dezavantajlı yerlerdir’ diyerek başlattığı hizmet atağı hız kesmeden devam ediyor. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Günyurdu Mahallesinden sonra Bolatlı Mahallesinin bazı bölgeleri de mahalle tarihinde ilk kez belediyeden yol hizmeti görüyor.

Bolatlı Mahallesinde, özellikle mahalle merkezinin dışında kalan, hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve son yıllarda nüfusun artışıyla birlikte oluşan yeni yerleşim alanlarının büyümesiyle ortaya çıkan yol problemine Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla çözüm sağlanıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında daha önce hiç işlem yapılmamış engebeli, kaya engelli, toprak yollar düzeltilerek teraziye çekiliyor. Ardından mucur dökülüp sathi asfalt çalışmaları yapılarak işlem gören yollar konforlu hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Bolatlı Mahallesinin sadece merkezden ibaret olmadığını, asıl nüfusun hayvancılıkla uğraşılan bölgede olduğunu ve yıllarca yolları bile yapılmayarak ihmal edildiğini ifade eden vatandaşlar, bulundukları bölgede mahalle tarihinde ilk kez yol çalışması yaptığı için Başkan Bozdoğan’a teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Herkese eşit hizmet şiarıyla adil bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Bozdoğan, ”Bizim yönetim anlayışımızda particilik ya da adamcılık hiçbir zaman olmadı. Bizler yönetimi devraldığımızda sadece kendi seçmenimizin değil, bütün Tarsus’un hizmetkarı olduğumuzu ifade ettik. Bu anlayışla çalışıp, bu anlayışla projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızda önceliğimizi yıllarca ihmal edilmiş, hizmetten yoksun bırakılmış bölgelere verdik. Daha adil ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı yürüterek yıllarca ihmal edilmiş bölgelere hizmet götürmeye ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.