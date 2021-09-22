Mersin merkezli 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN ve Şırnak'ta narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Mersin'de 6, Şırnak'ta ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-09-22 13:42:13
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