Mersin merkezli 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN ve Şırnak'ta narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Mersin'de 6, Şırnak'ta ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-09-22 13:42:13



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