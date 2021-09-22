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Mersin merkezli 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Mersin merkezli 'torbacı' operasyonu: 8 gözaltı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN ve Şırnak'ta narkotik polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Mersin'de 6, Şırnak'ta ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-09-22 13:42:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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